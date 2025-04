I peccatori, possibile sequel su Al Capone? Michael B. Jordan risponde: "Coogler potrebbe farlo"

Dopo il trionfo di I Peccatori, Ryan Coogler e Michael B. Jordan non escludono un'espansione del loro universo cinematografico. L'idea di un prequel sulle origini criminali dei gemelli protagonisti, guidati da Al Capone, stuzzica la fantasia dei fan. Intanto il film continua a macinare successi al box office, superando ogni aspettativa.

L'universo di I Peccatori a Chicago

Il successo clamoroso di I Peccatori, l'ultima fatica di Ryan Coogler, ha messo il turbo ai sogni di un'intera fanbase. Il film, con Michael B. Jordan in un doppio ruolo da brivido, sta dominando il botteghino e, secondo le stime, potrebbe superare i 270 milioni di dollari a livello globale. In questo clima di entusiasmo, durante una recente intervista, è emersa la possibilità di un prequel che esplori le radici criminali di Smoke e Stack, due fratelli intrappolati nell'ombra di Chicago e forgiati sotto l'ala sinistra di Al Capone. Jordan ha manifestato un entusiasmo contagioso: "Io ci starei sempre. Non dico che lui non lo farebbe (indicando Coogler), ma io ci starei eccome." Poi, con un sorriso, ha passato la palla al regista: "Le decisioni le prende lui." Coogler ha risposto con tono scherzoso, tirando in ballo sua moglie, Zinzi Coogler, vera anima organizzativa del progetto e veterana del settore, oltre che produttrice di spicco.

Un momento di I Peccatori

Zinzi, infatti, è stata la mente dietro il coinvolgimento di Ruth E. Carter, premio Oscar, nel team creativo di I Peccatori, proseguendo così la straordinaria sinergia nata ai tempi di Creed e Black Panther. Attraverso la loro casa di produzione Proximity Media, fondata nel 2018 insieme a collaboratori fidati come Sev Ohanian e Ludwig Göransson, i Coogler stanno costruendo universi narrativi che sembrano estendersi oltre i confini dello schermo.

"Per me, se penso ai miei film preferiti, sembra che il mondo esistesse prima e continuerà anche dopo. Sapere che i miei fan vogliono un'altra storia sui miei personaggi, è il miglior complimento che si possa ricevere", ha spiegato Coogler. Jordan ha fatto eco a queste parole: "Significa che ti importa dei personaggi, che vuoi sapere cosa succede loro." In attesa di sapere se davvero i peccati del passato torneranno a vivere sul grande schermo, I Peccatori continua a trascinare pubblico e critica nella sua danza ipnotica con il diavolo.