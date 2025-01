Michael B. Jordan alle prese con dei vampiri nel nuovo trailer del film I peccatori

Il 18 aprile arriverà nei cinema americani il nuovo film I peccatori, con star Michael B. Jordan, e online è stato condiviso un trailer inedito ricco di anticipazioni.

Nel video si assiste al ritorno dei due protagonisti e alla complicata situazione in cui si trovano coinvolti, che comprende anche vampiri e una dura lotta per la sopravvivenza.

Cosa racconterà il film con Michael B. Jordan

I peccatori è stato diretto da Ryan Coogler e mostrerà il protagonista Michael B. Jordan nel doppio ruolo di due gemelli.

La sinossi ufficiale anticipa che i due fratelli torneranno a casa, cercando di lasciarsi alle spalle un passato complicato, per provare ad avere un nuovo inizio, scoprendo tuttavia che un male ancora più grande li sta aspettando.

Nel cast del film a tinte sovrannaturali ci saranno anche Hailee Steinfeld (True Grit, Spider-Man: Across the Spider-Verse), Jack O'Connell (Ferrari, Back to Black), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country, Loki), Jayme Lawson (The Penguin, The Woman King), Omar Benson Miller (CSI: Miami, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles), e Delroy Lindo (Da 5 Bloods, The Harder They Fall).

I Peccatori e le anticipazioni di Ryan Coogler: "Il mio primo horror? Parto dal blues. E dalla mia famiglia"

Ecco il trailer inedito:

I realizzatori del film di Coogler

Nel team della produzione ci sono Ryan Coogler, Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Ludwig Goransson, Will Greenfield e Rebecca Cho.

Michael B. Jordan: nome da campione, talento da fuoriclasse

Jordan e Ryan Coogler hanno iniziato a collaborare insieme in occasione di Fruitvale Station, film arrivato nelle sale nel 2013. Due anni dopo è stato invece il turno di Creed, film in cui l'attore ha il ruolo di Adonis "Donnie" Creed. Ryan ha diretto Michael anche in Black Panther, distribuito nei cinema nel 2018, in cui la star ha la parte di Erik Killmonger.

In attesa dell'arrivo nelle sale del film è stato pubblicato online anche un poster inedito che ritrae Jordan.