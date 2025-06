I Peccatori è un successo incredibile: ha battuto un record che durava dal 2013

La pellicola originale di Ryan Coogler con Michael B. Jordan in un doppio ruolo non è né un sequel né un remake, ma un'opera interamente originale

In un'epoca completamente dominata da franchise, sequel, reboot e universi cinematografici condivisi, i film originali che hanno incassato di più si distinguono come anomalie nell'odierna industria hollywoodiana.

Gli ultimi 15 anni sono stati un ciclo incessante di film tratti da proprietà intellettuali immediatamente riconoscibili che hanno trainato le vendite di biglietti in tutto il mondo. Eppure, nonostante questo, un film originale è riuscito a distinguersi in mezzo a tutto questo: parliamo de I Peccatori di Ryan Coogler.

La pellicola, che attualmente è ancora nella top 10 al box-office con un incasso di 275 milioni di dollari, ha recentemente superato Gravity (274 milioni), aggiudicandosi il titolo di film originale in live action con il maggior incasso degli ultimi 15 anni. Si tratta di un traguardo notevole per il thriller vampiresco, nonostante le tiepide prestazioni all'estero, dove il film ha racimolato solo 80 milioni di dollari.

Inception (2010) - $292 million

Sinners (2025) - $275 million

Gravity (2013) - $274 million

Dunkirk (2017) - $189 million

A Quiet Place (2018) - $188 million

Interstellar (2014) - $188 million

Get Out (2017) - $176 million

Us (2019) - $175 million

Bridesmaids (2011) - $169 million

The Heat (2013) - $159 million

La La Land (2016) - $151 million

C'è speranza per i progetti originali nel futuro di Hollywood?

I Peccatori: Michael B. Jordan in una foto

Il successo de I Peccatori potrebbe sottolineare un potenziale cambiamento nelle preferenze del pubblico, segnalando un rinnovato interesse per le narrazioni originali? La sua performance sfida l'idea prevalente che solo i film in franchising possano ottenere un successo significativo al botteghino, offrendo una certa speranza per i futuri progetti originali in un settore spesso criticato per la sua dipendenza dalla proprietà intellettuale.

Gravity: un primo piano di Sandra Bullock nello spazio

Intanto, è lo stesso Coogler a tenere fede a questa premessa, in quanto non ha alcuna intenzione di realizzare un sequel de I Peccatori; il regista, infatti, vuole prendere il più possibile le distanze dai franchise, visto che è già coinvolto in quello di Black Panther e in quello di Creed.

"Per un po' mi sono trovato a fare film in franchising, quindi volevo allontanarmi da questo", ha spiegato Coogler. "Non vedevo l'ora di lavorare a un film che mi sembrasse originale e personale e avevo voglia di offrire al pubblico qualcosa di originale e unico".