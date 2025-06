I Peccatori, no Ryan Coogler non ha mai avuto in mente un sequel: "Sono stufo dei franchise"

A differenza di quanto riportato in precedenza da un insider di settore, Ryan Coogler non è affatto interessato a realizzare un sequel de I Peccatori, pellicola campione di incassi con Michael B. Jordan uscita lo scorso aprile.

In una recente intervista con Ebony Magazine, Coogler, che ha diretto mega-franchise come Black Panther e Creed, ha dichiarato di non aver mai pensato di fare un seguito del suo thriller vampiresco, nonostante sia stato riportato il contrario.

"Per un po' mi sono trovato a fare film in franchising, quindi volevo allontanarmi da questo", ha spiegato Coogler. "Non vedevo l'ora di lavorare a un film che mi sembrasse originale e personale e avevo voglia di offrire al pubblico qualcosa di originale e unico".

Coogler su I Peccatori: "Questo film mi rappresenta"

I Peccatori: Michael B. Jordan in una scena

Il regista ha continuato: "Volevo che il film fosse come un pasto completo: antipasto, primo, secondo e dessert, volevo che ci fosse tutto. Volevo che fosse una cosa olistica e completa. È questo che volevo realizzare. Questa è sempre stata la mia intenzione".

I Peccatori: una scena del film

Parlando con Variety, Coogler ha spiegato in che modo I Peccatori è perfettamente in linea con i suoi film preferiti: "Questo film mi rappresenta molto", ha rivelato Coogler. "Amo tutto ciò che è soprannaturale. Mi ci ritrovo. Mi piacciono le storie sulle comunità, sui quartieri, sugli archetipi. E amo tutto ciò che è d'epoca. Quindi, quando si stratificano queste cose insieme, per me è il massimo".

I Peccatori ha recentemente superato i 350 milioni di dollari al botteghino mondiale, entrando così nella Top 10 dei film di maggior incasso dell'anno. Si tratta di un risultato impressionante per la Warner Bros. soprattutto se si considera che il film è una storia completamente originale senza alcuna proprietà intellettuale esistente da sfruttare.