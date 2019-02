Michael B. Jordan, un talento da knockout: lo speciale video sui film dell'attore di Creed!

Il nuovo appuntamento con lo speciale video di Movieplayer.it è interamente dedicato alla stella nascente di Michael B. Jordan, interprete del villain Erik Killmonger nel film Marvel Black Panther e protagonista dell'atteso Creed 2, ottavo capitolo del franchise di Rocky attualmente in sala.

Michael B. Jordan, classe 1987, inizia la sua carriera negli anni 2000 con film come Hardball e Red Tails. Nel 2012 partecipa a Chronicle, il film d'esordio di Josh Trank con il quale collaborerà ancora nel 2015 per la realizzazione del film sui Fantastici Quattro in cui interpreta Johnny Storm, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Johnny Storm. Il suo vero primo successo arriva però con il drammatico Prossima fermata: Fruitvale Station, film che racconta la vera storia di Oscar Grant ucciso ingiustamente dalla polizia durante il capodanno del 2009.

Prossima fermata Fruitvale Station è il titolo che lo lancia come attore capace di suscitare grandi emozioni e proprio qui inizia anche il sodalizio con il regista Ryan Coogler che lo sceglierà per interpretare il figlio di Apollo Creed, Adonis, in Creed - Nato per combattere nel 2015. Il nuovo capitolo del franchise di Rocky è un successo globale e lo stesso Coogler richiamerà Jordan per il suo nuovo progetto in casa Marvel: Black Panther. Nel cinefumetto candidato agli Oscar 2019 come miglior film, l'attore interpreta uno dei migliori villain apparsi nel Marvel Cinematic Universe, Erik Killmonger. Attualmente Michael B. Jordan è in sala con l'atteso sequel Creed II in cui si confronta sul ring con il figlio di Ivan Drago in un match a dir poco storico.

Per omaggiare il talento di questo straordinario giovane attore e in occasione del nuovo incontro cinematografico Creed contro Drago, abbiamo deciso di dedicare a Michael B. Jordan uno speciale video ripercorrendo la sua filmografia. Ecco il filmato!