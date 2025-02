Michael B. Jordan è convinto: "Il film su Blade ridarà a Marvel il suo successo"

Michael B. Jordan ha dichiarato in un'intervista alla rivista GQ di non essere preoccupato per il futuro della Marvel, nonostante i risultati traballanti del franchise negli ultimi tempi.

Mentre l'anno scorso l'MCU ha toccato il suo apice con il film record Deadpool & Wolverine, l'anno precedente era stato caratterizzato da flop come Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels, che hanno fatto sprofondare i Marvel Studios a livelli minimi mai visti prima.

L'intervista di Jordan è arrivata anche in contemporanea all'uscita delle recensioni deludenti per l'ultimo capitolo della Marvel, Captain America: Brave New World, che ha ottenuto un misero 53% sull'aggregatore Rotten Tomatoes su un totale di 133 recensioni.

Per Michael B. Jordan c'è bisogno di un nuovo film su Blade

Black Panther: Michael B. Jordan in una foto del film

"La Marvel sta andando alla grande", ha sostenuto Jordan, che ha dato vita a uno dei più grandi cattivi di sempre del MCU con la sua interpretazione di Erik Killmonger in Black Panther e nel sequel Black Panther: Wakanda Forever. "Torneranno a quei livelli".

Il canto del cigno: Mahershala Ali in un momento del film

Jordan spera che la Marvel riesca a far decollare il suo film su Blade, in lavorazione da tempo. Annunciato per la prima volta nel 2019 con Mahershala Ali nel ruolo dell'omonimo cacciatore di vampiri, il progetto è passato attraverso vari sceneggiatori e registi. La Marvel ha ufficialmente tolto il film dal calendario delle uscite lo scorso autunno.

"Lanciare qualsiasi franchise è difficile", ha commentato Jordan. "Spero che il film venga realizzato. Voglio vedere un nuovo film di Blade. Il vecchio franchise di Blade era fenomenale". Ad aprile, Michael B. Jordan sarà al cinema con un altro horror-action che ha al centro la figura dei vampiri, I Peccatori, diretto dall'amico Ryan Coogler.