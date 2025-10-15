Blade, Mia Goth difende i ritardi del reboot Marvel: “Meglio prendersi il tempo per farlo bene"

Mia Goth sarà tra le star del cast di Blade, il nuovo reboot del Marvel Cinematic Universe con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali nel ruolo che fu di Wesley Snipes.

Nonostante la lavorazione sia slittata diverse volte, Goth ha rassicurato fan e critica sulla bontà del progetto, affermando che i rinvii sono da accettare se servono per realizzare un film migliore.

Mia Goth difende la lentezza dei lavori per Blade

I cambiamenti vari di sceneggiatori e registi da parte di Marvel ha spazientito i fan ma Mia Goth il lungo percorso di sviluppo del film è ciò che serve per ottenere un buon risultato.

L'annuncio di Mahershala Ali come protagonista di Blade

"È per il suo meglio che è servito del tempo" ha spiegato Goth "Vogliono farlo nel modo giusto". L'attrice è reduce dalla partecipazione alla Mostra di Venezia per il suo lavoro in Frankenstein di Guillermo del Toro.

Il reboot MCU di Blade con Mahershala Ali

Nell'estate del 2019, Marvel aveva annunciato il reboot di Blade, con il premio Oscar Mahershala Ali nel ruolo che originariamente fu di Wesley Snipes.

Nonostante ciò, è stato proprio il Blade di Snipes a ricevere maggiore attenzione nell'MCU, comparendo in Deadpool & Wolverine. La versione di Ali ha debuttato soltanto come voce fuori campo in una scena post-credit con Dane Whitman (Kit Harington) in Eternals.

Sono stati diversi i problemi per il film, dal cambio repentino legato all'ambientazione, inizialmente indicata come i primi anni del XX secolo, con tanto di vendita dei costumi d'epoca già acquistati alla produzione di I peccatori di Ryan Coogler. Il pessimismo dei fan è stato smorzato da Kevin Feige, che ha assicurato il fatto che il film è ancora in lavorazione e non è stato affatto accantonato definitivamente. Nel frattempo, Mia Goth ha rincuorato gli spettatori, difendendo la scelta della produzione di prendersi tutto il tempo necessario per creare un buon film.