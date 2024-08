Blade non è elencato tra le uscite Marvel del 2025, cancellazione in vista per il reboot?

Secondo un nuovo aggiornamento, Blade non è elencato tra le uscite Marvel del 2025 nella dichiarazione dei guadagni del CEO di Disney Bob Iger.

La scorsa settimana, i Marvel Studios hanno pubblicato una lista aggiornata di film fino al 2027 e, sorprendentemente, Blade era ancora elencato tra le uscite del 2025... ma è ancora così?

Proprio la scorsa settimana, i Marvel Studios hanno modificato il loro programma di uscite, eliminando un film senza titolo in uscita il 24 luglio 2026. Ma sorprendentemente, Blade, il film che sembra essere più incerto, è rimasto invariato.

Tuttavia, oggi, nella dichiarazione dei guadagni del terzo trimestre dell'anno fiscale 2014, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha indicato una serie di progetti Marvel in arrivo come motivo di ottimismo per gli investitori sui prossimi risultati fiscali dell'azienda, elencando tutti i progetti Marvel del 2025, tranne uno.

Il documento ufficiale

In una dichiarazione congiunta di Iger e del direttore finanziario della Disney, Hugh Johnston, si legge: "Guardando alla nostra programmazione nelle sale, siamo entusiasti di portare al pubblico una serie di titoli che espandono i nostri popolari franchise e danno vita a queste storie in modi nuovi e fantasiosi. Nel corso dell'anno, abbiamo l'attesissima uscita di Oceania 2 e di Mufasa: Il Re Leone".

La dichiarazione continua: "Nel 2025, il nostro programma di sala rimane altrettanto robusto, con Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, I Fantastici Quattro: Primi passi, Zootopia 2 e Avatar 3. E nel 2026, attendiamo con ansia Avengers: Doomsday, un nuovo film di Star Wars con i Mandalorian e Grogu, e Toy Story 5- il primo film di Toy Story dal 2019".

Come si può notare, Iger e Johnston hanno menzionato tutti i film del MCU in uscita nel 2025, tranne Blade.

Il reboot del film sul supereroe vampiro interpretato da Wesley Snipes è stato annunciato per la prima volta nel 2019 al Comic-Con di San Diego, quando Mahershala Ali è salito sul palco al termine della presentazione dello studio nella Hall H.

Da allora, il progetto ha perso due registi e ha subito quattro riscritture della sceneggiatura. Ali è ancora legato al ruolo di protagonista, ma Delroy Lindo e Aaron Pierre hanno lasciato il progetto.

Mia Goth dovrebbe ancora apparire e interpreterà Lillith, un'antica vampira che ha bisogno del sangue del "daywalker" per qualche scopo nefasto. Ma invece di prendere di mira Blade, prende di mira sua figlia.

Secondo le prime bozze del film, il progetto si svolgeva negli anni '20, ma in seguito a diverse riscritture il film si svolge ai giorni nostri. Blade era originariamente previsto come film della Fase 5, ma a causa dei già citati problemi di sceneggiatura e dello sciopero della WGA e della SAG-AFTRA del 2023, il titolo è stato spostato al 7 novembre 2025, passando così a essere incluso nella Fase 6.