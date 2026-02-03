Blade, cosa raccontava davvero il film Marvel originale? Ecco la trama

Nel 2019, Kevin Feige sul palco del San Diego Comic-Con ha introdotto Mahershala Ali annunciando ai fan che i Marvel Studios avrebbero lavorato ad un reboot di Blade, con protagonista proprio l'attore due volte premio Oscar per Moonlight e Green Book.

La data, inizialmente fissata al 3 novembre 2023 è slittata al 6 settembre 2024, per poi spostarsi ulteriormente al 14 febbraio 2025 e al 7 novembre scorso. Risultato? Il film è stato presto rimosso da tutto il calendario dei Marvel Studios.

I dettagli della trama originale di Blade

Negli ultimi giorni su Reddit è emersa una prima versione della sceneggiatura di Blade, e gran parte di ciò che è riportato coincide con i piani Marvel legati al film. In primis, un ruolo ampio per la figlia di Blade, e la possibilità di affidare a Aaron Pierre il ruolo del villain, Aaron Thorne, prima che la produzione virasse su Mia Goth nel ruolo di Lilith.

Primo piano di Mahershala Ali

Nella prima versione non viene menzionata Ebony Blade, che nelle successive versioni è diventata il MacGuffin del reboot. L'ambientazione d'epoca sicuramente potrebbe essere suggestiva, anche se Marvel non ha avuto sempre grande fortuna con questo tipo di scelte, come dimostra Captain Marvel negli anni '90.

I vari passaggi del progetto di Blade

Negli ultimi sei anni, il progetto è passato di mano da Bassam Tariq a Yann Demange mentre Stacy Osei-Kuffour, Beau DeMayo, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto, Michael Green ed Eric Pearson hanno lavorato su diverse versioni della sceneggiatura. Tutti nomi che sono usciti di scena per svariati motivi, tra cui le divergenze creative.

Il film non è stato ufficialmente cancellato e la possibilità è circolata anche negli ultimi mesi. Tuttavia, si è parlato anche di una ambientazione anni '20, tanto che diversi costumi sono stati utilizzati per I Peccatori da Ryan Coogler. Nelle prossime settimane potremo scoprire se il reboot di Blade con Mahershala Ali diventerà realtà o finirà definitivamente nel dimenticatoio.