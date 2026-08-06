Michael B. Jordan chiama la vecchietta che ha una sua foto sul muro di casa: "Grazie per avermi adottato"

Mary Story, 89 anni, di Tulsa, in Oklahoma, è diventata virale dopo aver inserito una fotografia incorniciata di Michael B. Jordan tra i ritratti dei suoi parenti, raccontando divertita ai familiari che l'attore fosse suo nipote.

Michael B. Jordan ha fatto una sorpresa a Mary Story, l'89enne diventata virale dopo aver appeso una sua fotografia accanto ai ritratti della famiglia e aver scherzato dicendo che fosse suo nipote. L'attore l'ha chiamata in FaceTime e le ha anche inviato un regalo speciale.

La videochiamata con la sua "granny"

Michael B. Jordan ha contattato Mary Story in FaceTime, ringraziandola per l'affetto dimostrato. "Grazie per tutto l'amore che mi avete mostrato. Avete una famiglia bellissima. Grazie per avermi incluso nel collage di famiglia", le ha detto sorridendo.

Michael B. Jordan sul set

Durante la chiamata, l'89enne ha mostrato all'attore il punto esatto della parete dove aveva sistemato la sua fotografia, circondata dalle immagini dei figli, dei nipoti e di figure simbolo come Barack Obama e alcuni leader del movimento per i diritti civili. Osservando la parete, Jordan ha scherzato: "Direi che mi avete trovato proprio un bel posto".

Alla conversazione si è unita anche la figlia di Mary, che ha ringraziato l'attore per aver voluto fare quella sorpresa alla madre. Jordan ha approfittato del momento per fare i complimenti alla famiglia. "Mi fa davvero piacere vedere tre generazioni di splendide donne afroamericane insieme. Siete incredibili."

Quando Natalie Sims, la vera nipote di Mary e autrice del video diventato virale, lo ha invitato a Tulsa, l'attore non ha escluso l'idea. "Potrei anche farvi una sorpresa", ha risposto.

La videochiamata non è stato però il primo gesto dell'attore. Già nelle settimane precedenti Jordan aveva fatto recapitare a Mary un cofanetto con un bracciale e una collana firmati David Yurman, entrambi impreziositi da un'ametista, la sua pietra portafortuna.

Aprendo il pacco, la donna non era riuscita a nascondere l'emozione. La scelta della gemma aveva anche un significato particolare: Mary e Michael condividono infatti il mese di nascita, febbraio, con appena sei giorni di differenza tra i rispettivi compleanni.

Una storia nata da un video virale

Secondo quanto raccontato da Natalie Sims a un'emittente locale, il filmato pubblicato sui social aveva superato 1,7 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Appena due giorni dopo, il team di Michael B. Jordan aveva contattato la famiglia spiegando che l'attore aveva visto il video mentre si trovava all'estero e desiderava fare qualcosa di speciale per quella "nonna" che lo aveva adottato simbolicamente.

Natalie ha poi voluto ringraziarlo pubblicamente sui social con un messaggio semplice ma significativo: "Michael, la tua generosità non passerà inosservata. Ormai fai parte della famiglia."