Michael B. Jordan batte DiCaprio e Chalamet: miglior attore ai SAG Awards 2026

Ad animare la corsa all'Oscar per il miglior attore protagonista è l'esito dei SAG-AFTRA's Actor Awards 2026, che hanno visto la star de I peccatori Michael B. Jordan trionfare battendo l'agguerrita concorrenza dei rivali Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l'altra) e Timothée Chalamet (Marty Supreme).

I peccatori si è portato a casa anche il premio per la miglior ensemble, fruttando un record personale per Ryan Coogler, che diventa l'unico regista ad aver vinto il premio per il miglior cast con ben due film.

Michael B. Jordan in una scena de I peccatori

"Volevo far parte del club": l'emozionante discorso di Michael B. Jordan

Come analizzato nella nostra recensione de I Peccatori, Michael B. Jordan è stato premiato per la sua intensa interpretazione dei gemelli Smoke e Stack.

"Non me l'aspettavo affatto", ha detto dopo essere salito sul podio dello Shrine Auditorium di Los Angeles per ritirare il premio consegnatogli da Viola Davis. L'attore ha poi fatto il bis tornando sul palco insieme ai colleghi per ritirare il premio al miglior cast. Questa è la seconda vittoria di Jordan nella categoria dei SAG Awards dopo Black Panther del 2019.

"Era questo il club in cui volevo entrare", ha detto, riferendosi al sindacato degli attori. "Ricordo di aver visto tutti gli altri attori che ammiravo far parte del club, far parte della SAG-AFTRA, far parte di questa comunità. Ho pensato: 'Cavolo, voglio farne parte anche io un giorno'. Quei ragazzi sul palco con i premi e i bei vestiti... è quello che ho sempre desiderato. Quel ragazzo del North Jersey è qui in questo momento".

L'attore ha poi ringraziato la madre per "avermi accompagnato avanti e indietro da New York quando non avevamo abbastanza soldi per attraversare l'Holland Tunnel; quando cercavamo soldi per la benzina, posti auto, quando andavo lì per le audizioni".

Cosa significa la vittoria di Michael B- Jordan per gli Oscar?

Quest'anno tutti e cinque i film candidati ai premi SAG - Frankenstein (Netflix), Hamnet (Focus Features), Marty Supreme (A24), Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros) e I peccatori (Warner Bros) - sono tutti candidati anche all'Oscar per il miglior film.

La vittoria come miglior attore ai SAG 2026 di Michael B. Jordan, battendo i favoriti Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, movimenta le previsioni in vista degli Oscar, che verranno annunciati nel corso della cerimonia che si terrà nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Tra i candidati ai SAG come miglior attore figuravano anche Ethan Hawke per Blue Moon e Jesse Plemons per Bugonia. L'esito, attualmente, è tutt'altro che scontato.

"Sono così onorato e privilegiato di essere nominato in categorie con persone, attori e persone che amo", ha detto Jordan durante il discorso di ringraziamento. "Adoro il loro lavoro e il contributo che date alla nostra arte. Questo viaggio è stato incredibile. Quindi grazie per avermi accolto e per avermi fatto sentire considerato. Sapete tutti cosa provo per voi."

Tutti i vincitori dei SAG 2026

Nella categoria femminile Jessie Buckley ha aggiunto un altro triofo alla sua linga lista per la struggente performance in Hamnet e si presenta come favorita assoluta agli Academy Awards.

Sean Penn ha vinto il premio SAG come miglior attore non protagonista per il ruolo del Colonnello Stephen J. Lockjaw in una battaglia dopo l'altra d Amy Madigan è stata premiata per la sua sconvolgente performance nei panni di Zia Gladys in Weapons. Di seguito la lista completa dei vincitori ai SAG 2026.