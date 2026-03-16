Oscar 2026, Michael B. Jordan nel mito: è il sesto attore nero a vincere quella statuetta

Il divo ha celebrato il premio come miglior protagonista per il doppio ruolo ne I peccatori dedicandolo a Denzel Washington, Halle Berry e agli altri vincitori afroamericani.

Michael B. Jordan si è portato a casa il primo Oscar della sua carriera, portandosi a casa la statuetta come miglior attore protagonista per la sua interpretazione dei fratelli gemelli Smoke e Stack nel thriller soprannaturale I peccatori. L'attore entra nella storia diventando il sesto uomo di colore a trionfare nella categoria miglior attore protagonista.

I peccatori: Michael B. Jordan si commuove per l'Oscar come miglior attore

La dedica a Denzel Washington, Halle Berry e altri altri

"Sono qui grazie a coloro che mi hanno preceduto", ha detto un commosso Michael B. Jordan, prima di nominare Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith, oltre a Halle Berry, la prima e unica donna di colore a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. "Essere tra questi giganti, questi grandi, tra i miei antenati, tra le mie guide... Grazie a tutti voi in questa sala e a tutti voi a casa per avermi sostenuto durante la mia carriera. So che volete che io abbia successo, e io voglio farlo perché avete creduto in me. Quindi grazie per continuare a credere in me."

Jordan ha, inoltre, ringraziato il regista Ryan Coogler, che lo ha diretto in cinque film tra cui Fruitvale Station, Creed, Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever.

Sei una persona davvero straordinaria, ha detto. "Sono onorato di poterti chiamare collaboratore e amico. Mi hai dato l'opportunità e lo spazio per farmi conoscere. Ti voglio bene, fratello."

Chi interpreta Michael B. Jordan ne I peccatori?

L'Oscar 2026, per Michael B. Jordan, vale "doppio". Nel thriller vampiresco ambientato nel Mississippi degli anni '30, l'attore interpreta i fratelli gemelli Smoke e Stack, che fanno ritorno nella loro città natale e aprono un locale di blues e musica country, solo per ritrovarsi ad affrontare un'invasione di vampiri.

La nostra recensione de I Peccatori analizza la peculiare pellicola di Ryan Coogler entrata nella storia diventando il film con il maggior numero di nomination di tutti i tempi. A fronte di sedici candidature, il film ha vinto quattro Oscar: miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior fotografia e miglior colonna sonora. Scoprite tutti vincitori degli Oscar 2026.

"A tutti coloro che a casa hanno sostenuto I peccatori e sono andati a vedere il film una, due, tre, quattro volte... grazie", ha concluso Jordan. "Avete reso questo film quello che è."