Mi chiamo Francesco Totti, su Prime Video in streaming da oggi

Mi chiamo Francesco Totti, presentato in anteprima al alla Festa del Cinema di Roma, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 16 novembre!

Mi chiamo Francesco Totti è disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 16 novembre e racconta la carriera dell'ex capitano della Roma, un viaggio che inizia la sera prima del suo addio al calcio.

Mi chiamo Francesco Totti è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma ed è arrivato nelle sale come evento speciale il 19, 20 e 21 ottobre, distribuito da Vision Distribution. La notte che precede il suo addio al calcio Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell'uomo.

Mi chiamo Francesco Totti: un primo piano di Francesco Totti

Diretto da Alex Infascelli, soggetto e sceneggiatura di Alex Infascelli e Vincenzo Scuccimarra, il film è tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, Mi chiamo Francesco Totti è una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Il film sarà distribuito da Vision Distribution nelle sale italiane, che ne curerà anche le vendite internazionali.

Mi chiamo Francesco Totti è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.