Mi chiamo Francesco Totti: il docufilm sulla vita del calciatore va in onda questa sera su Rai1

La messa in onda di Mi chiamo Francesco Totti è prevista per la serata di oggi, Domenica 24 luglio, dalle ore 21:20 su Rai 1. Il docufilm, che narra la storia dell'ex calciatore e capitano della Roma, sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play.

Il film sarebbe dovuto essere trasmesso tra qualche mese, in autunno, ma la notizia della separazione di Totti dalla moglie Ilary Blasi ha inevitabilmente anticipato la messa in onda. Il documentario è tratto dal libro Un Capitano scritto, diretto da Alex Infascelli e narrato dallo stesso Francesco.

Il docufilm è stato prodotto da Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema e Amazon Prime Video, e per quanto concerne la produzione sono state coinvolte anche The Apartment, Wildside, Fremantle e Capri Entertainment. La distribuzione italiana della pellicola, invece, è stata curata da Vision Distribution.

Durante la Festa del Cinema di Roma 2020, dove il film è stato presentato in presentato in anteprima, Infascelli ha spiegato: "Il film si intitola Mi chiamo Francesco Totti come l'incipit di un tema di scuola in cui ti devi raccontare, è un documentario semplice perché Francesco è semplice e a me piaceva così. Questo è un film molto particolare, avremmo raccontato qualcosa di conosciutissimo come Francesco ma avrei dovuto farlo rimbalzare su un'intera città, la famiglia, i romanisti, i romani".