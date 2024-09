Mercoledì 2: ecco quanti episodi dirigerà Tim Burton

Anche se manca ancora una data di uscita ufficiale, si avvicina il momento del ritorno su Netflix della seconda stagione di Mercoledì. La serie rivelazione firmata da Tim Burton è ancora in fase di produzione visto che le energie del regista sono state concentrate dall'uscita di Beetlejuice Beetlejuice, ma ora che il film ha preso la sua strada nei cinema, Burton è tornato a concentrarsi sullo show che ha rilanciato la sua carriera insieme ai co-creatori Al Gough e Miles Millar.

La prima stagione di Mercoledì ha visto Tim Burton alla regia dei primi quattro episodi, mentre Gandja Monteiro e James Marshall si sono alternati alla regia degli altri quattro. Il suo coinvolgimento è stato fondamentale nel settare il tono, instillando il suo singolare humor in un'atmosfera vagamente orrorifica. Al Gough ha confermato che la struttura sarà simile nella prossima stagione, dicendo: "Dirigerà quattro episodi. Si occuperà direttamente di metà stagione, come ha fatto in precedenza". Al momento non sappiamo con esattezza di quali episodi sarà responsabile Tim Burton.

Al Gough ha spiegato che aver coinvolto Tim Burton nel progetto è stata una benedizione a causa della quantità di cure che dedica a Mercoledì. La sua dedizione alla serie è pari a quella mostrata realizzando Beetlejuice Beetlejuice, che è stato fatto non per un cinico desiderio di soldi o per rispettare un un contratto, ma perché ama sinceramente il materiale.

"Adora lo show, adora farlo e adora lavorare con Jenna, ed è fantastico" ha spiegato. "Non è affatto cinico, e penso che uno dei motivi per cui Beetlejuice ha funzionato, perché ha fatto ciò che davvero voleva realizzare, voleva raccontare quella storia. Non c'è niente di cinico. Ed è sia sorprendente se pensate che ha avuto una carriera lunga quarant'anni, ha uno stile incredibilmente specifico. Sappiamo tutti cos'è un film di Tim Burton, ed è così unico e peculiare, eppure in qualche modo è completamente universale. Non riesco a pensare a nessun altro regista come lui."

Che cosa ci aspetta in Mercoledì 2

Facciamo il punto su ciò che sappiamo della seconda stagione di Mercoledì. A fianco della protagonista Jenna Ortega, è previsto il ritorno del cast composto da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Emma Myers, Joy Sunday e Fred Armisen, insieme ai nuovi arrivati ​​della seconda stagione Steve Buscemi, Christopher Lloyd e Thandiwe Newton. Jenna Ortega farà un passo avanti, diventando anche produttrice dello show che, secondo quanto riferito da Al Gough, è a metà della produzione della seconda stagione, con Burton ancora al lavoro sui suoi episodi. Con questa tabella di marcia, la serie dovrebbe essere pronta entro fine 2024.

La storia riprenderà dopo una pausa di due anni, lasciando aperte molte possibilità sul cammino che potrebbe intraprendere. Secondo quanto anticipato da Jenna Ortega, che ci sarà più azione e horror e saranno più nette le influenze cinematografiche di titoli come Prom Night e Carrie lo sguardo di Satana. Tuttavia, la Stagione 2 frenerà su un ingrediente che, secondo il team creativo, ha ostacolato la prima stagione: il romanticismo. Mercoledì si concentrerà più sulle amicizie e sulla famiglia, e gli ingredienti horror della storia verranno maggiormente enfatizzati.

Per chi volesse fare un ripasso, la prima stagione di Mercoledì è disponibile su Netflix.