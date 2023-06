Mercoledì 2, in un video Jenna Ortega e gli altri protagonisti della serie discutono sulle teorie dei fan

Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday e Hunter Doohan, in un video presentato in esclusiva al TUDUM 2023, hanno analizzato le teorie dei fan di Mercoledì

L'attesa per la seconda stagione di Mercoledì cresce e le teorie dei fan si moltiplicano. Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday e Hunter Doohan sono stati special guest al TUDUM 2023, e in un video presentato durante l'evento organizzato da Netflix, gli attori hanno analizzato alcune delle teorie dei loro ammiratori.

teoria 1: Crackstone's ring

Nel finale della prima stagione di Mercoledì, abbiamo assistito alla scena in cui l'anello di Joseph Crackstone, interpretato da William Houston, cade a terra. La domanda che i fan si pongono è: "Qualcuno lo ha raccolto e ha ottenuto i suoi poteri?". Nel video presentato durante l'evento TUDUM 2023, i protagonisti esprimono la loro opinione, sostenendo che l'anello potrebbe essere finito nelle mani di Eugene Ottinger, (Moosa Mostafa). Secondo loro, Eugene potrebbe utilizzarlo come strumento di vendetta nei confronti di coloro che lo hanno bullizzato.

Teoria 2: L'Hyde Master

Nell'episodio finale della stagione, Mercoledì ha sconfitto l'Hyde Master. I fan si chiedono se il personaggio interpretato da Jenna Ortega sarà il mostro della seconda stagione. Una teoria interessante sottolinea che la macchina su cui viaggiava Mercoledì si è incrociata con l'autoblindo che trasportava Tyler Galpin, interpretato da Hunter Doohan, proprio mentre si stava trasformando.

Jenna accoglie favorevolmente questa teoria e commenta che sarebbe affascinante interpretare il mostro nella seconda stagione.

Teoria 3: Weems e Lurch

Nel finale emozionante della prima stagione, il personaggio di Larissa Weems, interpretato da Gwendoline Christie, è morto. Tuttavia, poiché è un mutaforma, non sono state mostrate immagini del suo funerale. I fan sono convinti che Lurch, interpretato da George Burcea, il maggiordomo della famiglia Addams che compare nella scena finale guidando la macchina che riporta Mercoledì a casa, abbia un colore degli occhi diverso rispetto a quanto visto negli episodi precedenti. Questo ha portato i fan a speculare che Larissa Weems si sia trasformata nel maggiordomo Lurch.

Gli attori presenti nel video trovano molto interessante la teoria secondo cui Larissa Weems avrebbe assunto le sembianze di Lurch. "Ha un senso", ammette William, confermando l'entusiasmo condiviso dagli altri attori.

Teoria 4: La famiglia Addams

L'ultima teoria riguarda l'ingresso nel cast di un nuovo membro nella famiglia Addams. Finalmente, uno spoiler viene rivelato. Tutti i protagonisti del video confermano che ci sarà un nuovo personaggio, anche se non svelano chi della strampalata famiglia vedremo nella seconda stagione.

Jenna Ortega esprime il desiderio che il Cugino Itt faccia parte del cast. Emma Myers e Joy Sunday, d'altra parte, sarebbero entusiaste se il nuovo personaggio fosse Nonna Addams.

Durante una conversazione con Elle Fanning, organizzata da Variety, Jenna Ortega ha garantito che la nuova stagione di Mercoledì sarà ancora più dark. "Abbiamo deciso di mettere maggiormente in risalto l'aspetto horror dello show", ha affermato l'attrice. Jenna, ha poi deluso i fan delle ship, assicurando che non sono previste storie d'amore per il suo personaggio. "Stiamo abbandonando ogni possibile interesse romantico per Mercoledì, cosa che penso sia fantastica", ha dichiarato.