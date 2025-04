Mercoledì 2: Jenna Ortega torna alla Nevermore Academy nel trailer che svela la data d'uscita su Netflix

Prime immagini per la seconda stagione della serie creata da Tim Burton che svela anche i nuovissimi personaggi della storia

L'attesa è stata una tortura, ma Mercoledì è pronta a tornare quest'estate e con lei omicidi e caos in abbondanza.

L'attesissima seconda stagione di Mercoledì, la serie di successo creata e diretta da Tim Burton, è in arrivo su Netflix in due parti: la prima sarà disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre.

Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Mercoledì, una seconda stagione più horror che mai

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

Secondo quanto anticipato finora, sembra che l'atmosfera dark e misteriosa che aleggiava sulla prima stagione assumerà ora toni nettamente più horror. Ortega, che della nuova stagione è anche produttrice, ha rivelato che le citazioni di film classici del genere "si sprecheranno".

Mercoledì: un'immagine della serie

"Visivamente, posso dire che ci siamo divertiti come non mai. È folle parlare di una scena come questa, ma ce n'è una di Pugsley che rotea gli occhi all'indietro con questo marchingegno intorno alla testa, è tutto quello che posso dire, e mi ricorda tanto Full Metal Jacket", ha detto. "È folle. Molto bizzarro".

Ancora una volta, la serie vedrà il contributo in cabina di regia di Tim Burton, creatore e produttore dello show insieme ad Alfred Gough e Miles Millar.