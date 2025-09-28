Mercoledì 2, Jenna Ortega confessa: "Girare la scena in cui diventavo Enid è stato terrificante"

In un'intervista al Tudum di Netflix, Jenna Ortega e Emma Myers hanno svelato il timore che entrambe avevano nel doversi 'scambiare' il personaggio in un episodio della seconda stagione di Mercoledì.

Una sensazione molto particolare per le due attrici, abituate ad interpretare i rispettivi personaggi ma obbligate a doversi immedesimare in un altro ruolo.

Il timore di Jenna Ortega per lo scambio di ruolo con Emma Myers

Nella seconda stagione di Mercoledì, la protagonista scambia accidentalmente il corpo con la sua amica e compagna di stanza della Nevermore Academy, Enid Sinclair, interpretata da Emma Myers.

Jenna Ortega in una scena di Mercoledì

La prospettiva, come hanno confermato le due attrici nell'intervista, era alquanto terrificante: "Faceva paura, non mi era capitato di fare qualcosa del genere da un po'" ha spiegato Ortega "E ovviamente, Emma [Myers], quello che fai con questo personaggio è così specifico e così bello, è così grande, solare, brillante. Richiede molta fisicità".

L'attrice avrebbe voluto prepararsi meglio: "Stavo girando ogni giorno, volevo fare più ricerche e prepararmi meglio, ma stavo ancora praticando violoncello e scherma. Mi sentivo davvero impreparata, e ho dovuto basarmi su quello che ti avevo visto fare".

La sensazione provata da Emma Myers

Anche la co-star Emma Myers ha provato una sensazione simile: "Avevo clip tue salvate mentre stavamo girando" ha raccontato Myers alla collega "Mi è piaciuto perché non ho dovuto usare così tanta energia, in realtà è stata una bella pausa. È totalmente diverso. Perché quando interpreto Enid devo ricordarmi di muovermi sempre. Non posso restare ferma, devo fare qualcosa. Invece, interpretando Mercoledì, se mi muovevo anche solo leggermente, dovevamo ricominciare da capo. Continuavano a dirmi: 'Devi restare molto, molto ferma'".

La seconda stagione di Mercoledì comprende Jenna Ortega, Emma Myers, Isaac Ordonez, Christina Ricci, volto di Mercoledì nei film de La famiglia Addams anni '90, e Gwendoline Christie.