I Mercenari 4, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes: è il più basso del franchise

La saga di The Expendables, giunta in Italia con il titolo I Mercenari, è arrivata al quarto capitolo. Una nuova generazione di star si è unita alle icone action Sylvester Stallone, Dolph Lundgren e Jason Statham, ma il film non sembrerebbe essere stato particolarmente apprezzato. Al momento, infatti, I Mercenari 4 ha un punteggio del 17% su Rotten Tomatoes, il più basso dell'intero franchise a oggi.

Nel nuovo capitolo non è presente Arnold Schwarzenegger: "Ho parlato con Stallone e gli ho detto che ho chiuso. Ormai quello che dovevo fare l'ho fatto. E lui è stato molto comprensivo, non ha voluto insistere" aveva dichiarato in una passata intervista.

Il film è arrivato nelle sale italiane il 21 settembre. Questa la sinossi ufficiale: I Mercenari - originali e nuovi - sono di nuovo in missione. Questa volta l'obiettivo si trova nel vecchio impianto di armi chimiche di Gheddafi, in Libia. Devono intercettare Suharato Rahmat, impegnato in un'operazione il cui fine è rubare alcuni detonatori per ordigni nucleari per conto del suo malvagio cliente, Ocelot.

I mercenari 4 - Expendables, la recensione: un'assurda ma piacevole distrazione

I Mercenari 5 si farà?

In molti erano convinti del fatto che il quarto capitolo sarebbe stato l'ultimo, ma Stallone si è detto pronto a passare il testimone a Statham per un eventuale, futuro quinto film. "Finchè c'è interesse, nulla è fuori discussione. Non sappiamo se ci saranno altri capitoli, dipenderà dal pubblico".