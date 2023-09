I Mercenari, ecco quanto è stato pagato Sylvester Stallone per tutti i film della saga

Svelato il compenso milionario ottenuto da Sly per la partecipazione ai quattro film del franchise The Expendables, arrivato in Italia con il titolo I Mercenari.

In attesa di rivederlo in azione ne I Mercenari 4, capitolo che si prospetta più caotico e violento che mai, arriva in rete un report che getta luce su quanto Sylvester Stallone sia stato pagato per tutti i film della saga. La risposta? Ben 51 milioni di dollari.

I dati sono stati riportati dal magazine Parade secondo cui Stallone, che ha co-scritto, prodotto e recitato da protagonista nei primi tre film, sia stato pagato 48 milioni di dollari. Per il quarto film, invece, in cui ha ricoperto un ruolo minore, ha incassato "soltanto" 3 milioni di dollari.

I primi tre capitoli della saga hanno incassato 809 milioni di dollari al box-office mondiale, ma è il secondo quello più redditizio fino a ora: 315 milioni di dollari.

Arnold Schwarzenegger: "Ho chiuso con la saga di Terminator"

Di cosa parla I Mercenari 4

Ecco come Lionsgate descrive il film: "_Una nuova generazione di star si unisce alle migliori star action per un'avventura adrenalinica in Expend4bles. Riuniti nei panni della squadra di mercenari d'élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone si uniscono per la prima volta a Curtis '50 Cent' Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.

Armati di tutte le armi possibili e delle abilità necessarie per usarle, gli Expendables sono l'ultima linea di difesa del mondo e la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. Ma nuovi membri della squadra, con nuovi stili e tattiche, daranno a 'nuovo sangue' un significato completamente nuovo_