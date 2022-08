Megalopolis: Aubrey Plaza affianca Adam Driver nel film di Francis Ford Coppola

Aubrey Plaza è l'acquisto più recente del cast del corale Megalopolis, progetto del cuore di Francis Ford Coppola. Plaza affiancherà Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight e Laurence Fishburne nel film che verrà realizzato in modo indipendente dal regista, anche autore della sceneggiatura.

Il progetto avrà un budget inferiore ai 100 milioni di dollari e le riprese inizieranno in autunno.

Nonno zozzone: Aubrey Plaza in una scena del film

Megalopolis sarà ambientato in un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali. Il film sarà una storia all'insegna di ambizioni politiche, genio e interessi in conflitto.

Francis Ford Coppola ha dichiarato che il suo obiettivo non è ottenere premi o guadagnare soldi, ma lasciare alle prossime generazioni un film che rifletta il suo ottimismo nei confronti del potenziale dell'umanità, ispirandosi alla caduta dell'Impero Romano. Pur di ottenere i soldi necessari a girare il film, il regista ha venduto una fetta del suo impero legato ai vini.

Di recente Aubrey Plaza è stata acclamata per la sua performance nel thriller Emily the Criminal, presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Prossimamente la ritroveremo nella nuova stagione della serie HBO The White Lotus.