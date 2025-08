Francis Ford Coppola conferma l’intervento al cuore a Roma: "Era tutto programmato, sto bene"

Grande apprensione ieri per le condizioni di salute di Francis Ford Coppola, dopo la notizia diffusa dagli organi di stampa del ricovero del regista al Policlinico Tor Vergata di Roma.

Coppola era tornato in Italia a luglio per partecipare al Magna Graecia Film Festival in Calabria e ieri è stato ricoverato nella struttura ospedaliera della Capitale.

Francis Ford Coppola tranquillizza i fan

Attraverso una nota ufficiale, Coppola ha voluto rassicurare i fan. Il regista ha fatto sapere di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore di routine a Roma.

Il rappresentante del regista ha pubblicato una nota: "Il signor Coppola si è sottoposto ad una procedura di aggiornamento programmata e si sta riposando bene. Non si è trattata di un'emergenza, è arrivato in ospedale in macchina, aveva un appuntamento già fissato".

Primo piano di Francis Ford Coppola sul set

L'intervento è stato eseguito dal dottor Andrea Natale, del quale il regista, 86 anni, è paziente da oltre trent'anni. Coppola ha postato anche una foto su Instagram: "Da Dada (così mi chiamano i miei figli) sta bene e ne approfitta, mentre si trova a Roma, per fare l'aggiornamento dell'intervento all'afib di trent'anni fa con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dott. Andrea Natale". Il termine 'ifab' è l'abbreviazione di fibrillazione atriale, un'anomalia del ritmo cardiaco.

L'estate italiana di Francis Ford Coppola

Il regista si trovava in Italia per promuovere il suo ultimo discusso film, Megalopolis, che Coppola ha deciso di autofinanziarsi con 120 milioni di dollari e presentato in anteprima lo scorso anno al Festival di Cannes.

Il film è stato proiettato anche al recente Magna Graecia Film Festival di Catanzaro nel mese di luglio. Nel cast di Megalopolis troviamo Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza e Shia LaBeouf.