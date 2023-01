Megalopolis: Adam Driver e Francis Ford Coppola smentiscono le voci dei guai sul set: "Qui tutto bene!"

Francis Ford Coppola e la star Adam Driver scendono in campo per smentire le voci sul caos esploso sul set di Megalopolis, nuovo sforzo creativo di Coppola.

A seguito di un articolo di lunedì dell'Hollywood Reporter, che parlava del caos esploso sul set di Megalopolis a seguito di una serie di licenziamenti, Coppola ha difeso il film in una dichiarazione a Deadline in merito al budget e ai tempi previsti smentendo l'ipotesi di un "esodo della troupe" che avrebbe minacciato di lasciare il film in pericolo. In una dichiarazione a IndieWire, Adam Driver ha affermato che la descrizione dell'Hollywood Reporter è imprecisa, definendo la lavorazione del film una delle migliori esperienze della sua carriera. Driver ha tuttavia confermato le partenze di diversi membri del team creativo.

"Tutto bene qui! Non sono sicuro di quale set state parlando! quello non lo riconosco! Sono stato su set caotici e questo è tutt'altro", ha detto Driver in un comunicato. "L'ambiente creato da Francis è legato alla concentrazione e ispirazione. Al momento siamo nei tempi previsti e onestamente finora è stata una delle migliori esperienze della mia carriera. La nostra troupe è veloce e inventiva, il nostro reparto costumi è perfetto, gli attori sono incredibili e volenterosi e Francis è una delle persone più perspicaci e premurose con cui lavorare. Sono molto orgoglioso di girare questo film con lui e con loro, e anche se non mi sono confrontato con tutti posso affermare con sicurezza che questo è l'atteggiamento generale sul set".

Francis Ford Coppola ha aggiunto: "Non ho mai lavorato a un film in cui ero così felice con il cast. Sono così felice del look e che siamo così nei tempi previsti. Questi articoli non dicono mai chi siano queste fonti. A loro dico, 'Ah, ah, aspetta e vedrai'. Perché questo è un film bellissimo soprattutto perché il cast è fantastico. Non ho mai trovato prima un cast così laborioso e così disposto a cercare il non convenzionale, a trovare soluzioni nascoste. È emozionante lavorare con questi attori e la fotografia è tutto ciò che potevo sperare. I giornalieri sono fantastici. Quindi, se siamo nei tempi e io amo gli attori e il look è fantastico, non so di cosa stiano parlando qui".

Il cast di Megalopolis comprende Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shire, Jason Schwartzman e Dustin Hoffman.