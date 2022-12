Megalopolis: Adam Driver e Aubrey Plaza in costume nelle foto dal set

Le riprese di Megalopolis proseguono e spuntano sui social media le foto dal set del nuovo film di Francis Ford Coppola che mostrano Adam Driver e Aubrey Plaza con indosso gli splendidi costumi reati da Milena Canonero. Aubrey Plaza sfoggia, inoltre, un'inedita chioma platino.

Megalopolis è stato il progetto di passione di Coppola sin dagli anni '80. La logline afferma: "Il destino di Roma perseguita un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa storia epica di ambizione politica, genialità e amore pericoloso".

In passato Francis Ford Coppola ha cercato di avviare la produzione del progetto in più occasioni. Tuttavia, a causa di alcune battute d'arresto, inclusi gli obblighi di regia per la trilogia de Il Padrino e gli attacchi dell'11 settembre, trasformare Megalopolis in realtà è diventato davvero un compito difficile per il regista, he ha finanziato il progetto in maniere indipendente.