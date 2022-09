Meet Cute: Kaley Cuoco e Pete Davidson nel trailer della commedia romantica

Le loro vite sentimentali private sono piuttosto chiacchierate, e tormentate, ma stavolta Kaley Cuoco e Pete Davidson fanno parlare del loro amore solo sul grande schermo. I due attori compaiono fianco a fianco nel trailer di Meet Cute, nuova commedia romantica diretta da Alex Lehmann. Il video mostra la coppia che si innamora più volte grazie alla magia del viaggio nel tempo.

Nel film Kaley Cuoco, volto noto di The Big Bang Theory, interpreta Sheila, giovane che fa la conoscenza di gary (Pete Davidson. Quando Sheila e Gary si incontrano, è amore a prima vista, finché non ci rendiamo conto che il loro appuntamento magico non era affatto casuale. Sheila ha una macchina del tempo e la coppia sono è innamorata più e più volte. Ma quando la notte perfetta non è mai abbastanza, Sheila viaggia nel passato di Gary per trasformarlo nell'uomo perfetto.

Meet Cute è stato diretto da Alex Lehmann, che ha dichiarato: "Se avessi una macchina del tempo in questo momento, sarei combattuto. Salto avanti alla nostra data di uscita o torno indietro e rivivo la gioia di fare questo film? Fortunatamente per me, è una decisione che non posso prendere. Sono entusiasta che il pubblico venga travolto da questa corsa romantica e selvaggia in esclusiva su Peacock".

Dopo The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è tornata al successo con la serie HBO Max The Flight Attendant, giunta alla seconda stagione.