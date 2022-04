Kaley Cuoco sullo schiaffo di Sharon Stone: "Ero scioccata ma è stato perfetto per la scena"

Kaley Cuoco si è aperta a proposito dello schiaffo che ha ricevuto da Sharon Stone sul set de L'assistente di volo - The Flight Attendant: 'Ero scioccata inizialmente, ma è stato perfetto'.

Kaley Cuoco, durante una recente intervista diffusa da TVLine, ha raccontato un aneddoto relativo ad un retroscena della seconda stagione de L'assistente di volo - The Flight Attendant, rivelando che Sharon Stone le ha improvvisamente dato uno schiaffo durante una scena lasciandola senza parole.

"Quello schiaffo così ben riuscito? Non era presente nella sceneggiatura... E' stata un'idea di Sharon Stone, questo genere di cose sono la sua specialità!", ha raccontato scherzosamente la Cuoco. "È arrivato all'improvviso, così, dal nulla e la mia reazione è assolutamente autentica".

"Inizialmente ero scioccata, che è esattamente il motivo per cui abbiamo deciso di usare quella sequenza nello show", ha spiegato la star della serie televisiva. "È stata un'esperienza intensa e alla fine, devo dire, è stata davvero perfetta per la scena in questione".

La seconda stagione de L'assistente di volo - The Flight Attendant, che arriverà in anteprima giovedì 21 aprile con i suoi primi due episodi, vede Kaley Cuoco nel ruolo di Cassie, la quale "vive la sua vita da sobria a Los Angeles mentre lavora per la CIA nel suo tempo libero".