Mean Girls: il musical di Broadway diventerà un film!

Mean Girls ritornerà sul grande schermo: il musical di Broadway verrà adattato per il grande schermo da Paramount.

Il musical Mean Girls, in scena a Broadway, diventerà un film prodotto da Paramount Pictures, come annunciato ufficialmente oggi con un comunicato ufficiale.

La sceneggiatrice del lungometraggio originale, Tina Fey, ha dichiarato: "Sono entusiasta di riportare Mean Girls sul grande schermo. Vedere quanto siano stati importanti per il pubblico il film e il musical è stato incredibilmente gratificante. Ho ormai trascorso sedici anni con questi personaggi. Sono il mio Marvel Universe e li amo profondamenete".

Al progetto parteciperanno anche Jeff Richmond, compositore dei brani ideati per il musical che arriverà il prossimo anno anche a Londra.

Lorne Michaels, nel team dei produttori, ha dichiarato: "Lavorare su Mean Girls e vederlo passare dal film al musical e ora al film musicale è stata una vera gioia ".