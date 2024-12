Jonathan Bennett sogna una reunion natalizia di Mean Girls con Lindsay Lohan e Lacey Chabert

Avremo presto una reunion di Mean Girls? Se dipendesse dall'ex protagonista maschile Jonathan Bennett, sicuramente sì. Durante una recente intervista, Bennett, che sta conducendo il proprio speciale natalizio, ha proposto l'idea di una reunion con le sue co-protagoniste di Mean Girls, Lindsay Lohan e Lacey Chabert.

Cosa ha detto Jonathan Bennett

"Penso che la cosa speciale che accomuna Mean Girls e i film natalizi sia il filo conduttore: entrambi sono in grado di rendere felici le persone", ha dichiarato Bennett a People Magazine. "C'è un'enorme connessione tra i fan di Mean Girls e quelli dei film di Natale. Sono persone che vogliono guardare un film e sentirsi meglio, più felici. Credo che questi film facciano proprio questo".

Mean Girls: Rachel McAdams in una foto di scena

Bennett sarà il conduttore di una nuova serie di Hallmark+ intitolata Finding Mr. Christmas, e vanta vari crediti "natalizi", tra cui Season's Greetings from Cherry Lane e Christmas on Cherry Lane. Lohan ha recitato nella commedia romantica di Netflix Our Little Secret con Ian Harding, mentre Chabert ha preso parte a Hot Frosty, un altro film di Netflix.

In virtù di questo, Bennett ha aggiunto: "Avere Lindsay Lohan, Lacey Chabert e me come protagonisti di film natalizi è perfettamente in linea con il nostro marchio e con ciò che amiamo fare come attori e narratori: portare gioia alle persone. Ora la domanda è: quando riusciremo a unire le due cose e fare un film di Natale con Lacey, Lindsay e me? Credo che renderebbe felici molte persone. Facciamolo".

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Rachel McAdams in una scena del film 'Mean Girls'

Mean Girls è uscito nel 2004 e lo scorso aprile ha celebrato il ventesimo anniversario. Recentemente è stato adattato in un film basato sul musical di Broadway ispirato al film originale. Bennett interpretava l'affascinante Aaron Samuels, mentre Lindsay Lohan ha vestito i panni della protagonista Cady Heron e Lacey Chabert quelli di Gretchen Wieners.