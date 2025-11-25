Mean Girls, Lizzy Caplan: "Lo studio non mi voleva, puntavano su una grande star"

La star di Masters of Sex ha svelato di aver rischiato di non avere il ruolo nella commedia anni 2000 perché la produzione aveva in mente un'altra attrice.

Lo studio che produsse la commedia cult del 2004 Mean Girls non aveva intenzione di scritturare Lizzy Caplan nel ruolo di Janis. A raccontarlo è stata proprio l'attrice in un'intervista.

Caplan ha ottenuto il ruolo nel film ma inizialmente i produttori erano restii ad offrirle la parte perché nella loro testa c'era un'altra star più famosa che avrebbe dovuto partecipare al film.

La star che produttori volevano in Mean Girls al posto di Lizzy Caplan

Per interpretare l'adolescente goth del film, lo studio aveva scelto Kelly Osbourne: "Era la sceneggiatura più divertente che avessi mai letto. Volevo essere nel film così tanto, ho lottato così duramente, e poi ha funzionato" ha dichiarato Caplan.

Lindsay Lohan, Lizzy Caplan e Daniel Franzese in Mean Girls

L'attrice ha raccontato la fase di casting: "Era uno di quei casi in cui tutti dovevano fare un'audizione, credo, per uno dei due ruoli principali, Cady, la parte di Lindsay Lohan, o la parte di Rachel McAdams [Regina George]. Probabilmente tutti dovevano fare un'audizione per la parte di Lindsay Lohan. E poi [il team casting] ci ha smistati [in diversi gruppi] e poi ci richiamavano".

Kelly Osbourne al posto di Lizzy Caplan?

Tuttavia, lo studio voleva un'altra star per Janis: "Sono andata, ed erano restii a prendermi. Qualcuno me lo ha ricordato recentemente, lo studio voleva Kelly Osbourne per quel ruolo. E quindi a un certo punto, non ricordo chi fosse dalla mia parte e contro chi stessi lottando per ottenere quella parte, probabilmente non ne sono mai stata davvero a conoscenza".

Alla fine, Lizzy Caplan ha ottenuto il ruolo di Janis. Mean Girls racconta la storia di Cady Heron, trasferitasi in America dopo aver studiato privatamente in Africa. Nella scuola pubblica che si trova a frequentare, la North High Shore, si scontrerà con le Plastics, un gruppo di ragazze in cui tutte vogliono entrare ma che non sono ben viste da nessuno, capitanate dalla spocchiosa e arrogante Regina George, interpretata da Rachel McAdams. Nel film anche Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Tina Fey, con Amy Poehler nei panni della madre di Regina.