Lindsay Lohan: "Per Mean Girls ci siamo ispirati all'acconciatura di Jennifer Aniston in Friends"

Lindsay Lohan ha svelato che per il look del suo personaggio nel film Mean Girls si sono ispirati all'iconica acconciatura di Jennifer Aniston in Friends.

Lindsay Lohan ha svelato un interessante dettaglio della sua interpretazione in Mean Girls legato a Jennifer Aniston e Friends.

L'attrice, in occasione della rubrica Life in Looks del magazine Vogue, ha condiviso la sua fonte di ispirazione per il look del suo personaggio nel film.

Lindsay Lohan ha mostrato una foto di Mean Girls in cui il suo personaggio, Cady Heron, scende dalle scale e si è chiesta: "Perché volevo indossare quel vestito?".

L'attrice ha proseguito spiegando: "Volevamo che il personaggio fosse un po' estremo. E i miei capelli, volevo che fossero come quelli di Jennifer Aniston, ma non del tutto perché i miei erano più lunghi".

Lindsay ha inoltre rivelato che inizialmente voleva la parte di Regina George, e non della teenager con problemi che aveva già interpretato in altri progetti, ma ha aggiunto: "Mi ricordo che durante le prove costume mi entusiasmavo realmente per la possibilità di indossare gonne e vestirmi in modo più femminile. Ma poi mi sono sentita realmente sollevata quando interpretavo Cady appena arrivata dall'Africa, perché potevo stare tranquilla e più rilassata, e tutti erano un po' gelosi perché potevo indossare le sneakers e loro no".

Lohan ha quindi svelato che conserva ancora il vestito di Nicole Miller che aveva indossato all'anteprima di Genitori in trappola nel 1998 e che per le riprese di Confessions of a Drama Queen ha voluto l'abito rosa chiedendo ai costumisti di vestirla come Britney Spears.