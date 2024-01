Mean Girls guida il box office USA con 32 milioni, The Beekeper con Jason Statham secondo a 16 milioni

Mean Girls sbanca il box office americano con 32 milioni al debutto, mentre l'action con Jason Staham, The Beekeeper, è secondo.

Le Mean Girls conquistano il box office USA con un debutto da 32 milioni, 28 dei quali incassati nel weekend. Il pubblico americano, in gran parte femminile visto che il 76% degli spettatori sono donne mentre il 60% ha meno di 25 anni, conferma l'amore già dimostrato per l'originale del 2004 premiando un cast tutto al femminile capitanato da Angourie Rice, Reneé Rapp e Auli'' Cravalho. A livello internazionale, il musical ha incassato 6,5 milioni da 16 nazioni. "Non credo che ci sia stata alcuna sorpresa. Il pubblico sapeva cosa lo aspettava", afferma Chris Aronson, capo della distribuzione di Paramount. "Credo che i risultati del fine settimana di apertura siano stati una testimonianza della longevità dell'opera di Tina Fey".

The Beekeeper: Jason Statham in una scena del film

Ottimo debutto anche per The Beekeeper, action thriller diretto da David Ayer che ha aperto al secondo posto con la notevole cifra di 16,8 milioni di dollari incassati in 3.303 sale, e una media per sala di 5.082 dollari. A livello internazionale, il film ha incassato 20,4 milioni di dollari da 49 territori per un totale mondiale di 39,1 milioni di dollari. Come rivela la nostra recensione di The Beekeeper, la star Jason Statham interpreta Adam Clay, un ex agente che decide di vendicarsi dopo che il suo amico cade in una rovinosa truffa di phishing e muore suicida.

Il campione delle festività natalizie, Wonka, scencde al terzo posto e incassa altri 8,3 milioni che lo portano a un incasso totale di oltre 176 milioni. A livello globale il film ha superato i 500 milioni di incasso, grande risultato per la pellicola che vede Timothée Chalamet nei panni dei giovane cioccolatiere nato dalla penna di Roald Dahl.

La piccante romcom Tutti tranne te riguadagna una posizione ed è quarta con 7 milioni. Il film, costato 25 milioni di dollari e interpretato da Sydney Sweeney e Glen Powell, ha accumulato 55,1 milioni di dollari dopo quattro settimane di programmazione.

Chiude la top five la commedia animata Prendi il volo Universal e Illumination, che incassa altri 6,1 milioni di dollari. A un mese dall'uscita, il film - che racconta di una famiglia di anatre che si perde mentre si dirige a sud per l'inverno - ha guadagnato 85,7 milioni di dollari in Nord America e 172 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di 70 milioni di dollari.