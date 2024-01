The Beekeeper con Jason Statham entra in GTA V per una nuova esperienza di gioco

In attesa della sua uscita nelle sale, The Beekeper entra in GTA V! Il personaggio interpretato da Jason Statham arricchirà l'esperienza dei giocatori del popolare videogame di Rockstar Games.

La metropoli di Los Santos ha un nuovo abitante e questa volta non sarà facile sfuggire alla sua furia! In occasione dell'uscita di The Beekeeper nelle sale italiane Leone Film Group e 01 Distribution, in collaborazione con Eldorado Agency, hanno customizzato l'esperienza di gioco di GTA V all'interno del server Impero (uno dei più importanti community server esistenti in Italia).

A partire dal 4 Gennaio, infatti, gli utenti avranno la possibilità di vestire i panni dello spietato Mr. Clay munendo il proprio avatar delle sue armi mortali e girando per le strade della metropoli con il suo furgone.

Ma la GTA experience non finisce qui: l'11 Gennaio, per celebrare l'uscita nelle sale, tutti i giocatori potranno godersi un'esperienza unica nel cinema della metropoli dove saranno invitati alla premiere di una clip esclusiva, tratta dal film.

The Beekeeper, la sinossi

La spietata vendetta di un uomo si trasforma in una minaccia nazionale quando emerge il suo passato come membro di una potente organizzazione segreta chiamata i "Beekeepers".

Jason Statham: "Chiunque può recitare con Marvel, anche mia nonna!"

Diretto da David Ayer, oltre a Statham nel cast sono presenti anche Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, con Phylicia Rashad e Jeremy Irons.