Mean Girls, la battuta che ha offeso Lindsay Lohan cancellata dalla versione digitale

Una frase del nuovo film di Mean Girls non piacque alla star del cult del 2004 ed è stata cancellata in digitale.

Nel nuovo film di Mean Girls uscito poche settimane fa, è contenuta una battuta che Lindsay Lohan, star del primo lungometraggio del 2004 e presente in un cameo anche in quest'ultimo film, non ha particolarmente gradito. Il termine 'fire crotch' è stato associato in maniera ironica a Lohan e l'attrice non ha gradito.

Mean Girls: Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey in una foto

Dopo l'uscita del film, la rappresentante di Lohan, Leslie Sloane, ha dichiarato:"Lindsay è rimasta molto ferita e delusa dal riferimento nel film". Nel nuovo Mean Girls, Megan Thee Stallion, che interpreta se stessa, mostra sostegno a Cady (Angourie Rice), dicendo:"Torniamo al rosso! Il fuoco [fire crotch] degli anni 2000 è tornato!". La frase è un riferimento piuttosto pungente nei confronti di Lindsay Lohan e l'attrice ha fatto sapere di essere rimasta delusa.

La modifica in digitale

La reazione di Lindsay Lohan pare abbia sortito effetto, perché nella versione aggiornata del film su Amazon Prime Video, dopo aver detto 'Torniamo al rosso!' si passa subito alla risata di Megan Thee Stallion; la battuta 'incriminata' è stata cancellata.

Lindsay Lohan ha interpretato la frase come un riferimento di cattivo gusto al soprannome dispregiativo che la perseguitò a metà degli anni 2000, a causa di un video in cui Brandon Davis usa questo appellativo nei confronti dell'attrice mentre Paris Hilton ride in sottofondo. Lohan è tornata con un cameo in Mean Girls, interpretando la moderatrice del torneo di matematica.