Me contro te: le scene più belle del film secondo Luì e Sofì

Luì e Sofì hanno parlato delle loro scene preferite di Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, attualmente in vetta al boxoffice: ecco quali sono!

Me contro te ha conquistato il boxoffice italiano sin dall'esordio in sala, lo scorso giovedì e per i due protagonisti, Luì e Sofì è una grande soddisfazione, visto che si sono divertiti a girarlo: in una recente intervista i due youtuber hanno quali sono le scene più belle del film che questo weekend ha incassato più di 5 milioni di euro.

Luì non ha dubbi, le scene più belle di Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S sono le scene d'azione, impegnative certo, ma divertenti: "Il film lo abbiamo scritto noi, quindi sapevamo a cosa stavamo andando incontro." Per Sofì invece la scena più bella è quella in cui si ritrova la scena più bella è quella in cui si ritrova dentro un enorme slime rosa (una sequenza che è stata inserita anche nel trailer): "È stata una scena devastante, ma molto, molto divertente."

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: una sequenza del film

Nel weekend in cui Me contro Te ha battuto Checco Zalone, Sofia Scalia e Luigi Calagna - questo il vero nome dei due ragazzi, nel caso vi chiedeste chi sono i Me contro Te - hanno avuto la conferma del loro successo, che da Youtube li ha portati al cinema e in TV. Dopo varie apparizioni televisive, si parla addirittura dei Me contro Te a Sanremo 2020, anche se per il momento non c'è nessuna ufficialità.