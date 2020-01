Me contro Te: Luì e Sofì, chi sono i protagonisti del film?

Il 17 gennaio è uscito nelle sale Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S, una commedia che sta portando al cinema migliaia di giovanissimi: se non avete idea di chi sono Luì e Sofì, i protagonisti di questo film, è arrivato il momento di conoscerli più da vicino.

I loro fans li conoscono come Luì e Sofì ma i loro nomi all'anagrafe sono Sofia Scalia e Luigi Calagna. Siciliani, giovanissimi e fidanzatissimi anche nella realtà, Sofia ha 21 anni mentre Luigi ne ha 25. Come ogni duo che si rispetta Sofi e Luì hanno un nome d'arte Me Contro Te. Basta andare su YouTube per capire la portata del loro successo, il loro canale sulla piattaforma web conta più di quattro milioni e cinquecentomila iscritti, i loro video sono stati visti più di tre miliardi di volte. Il nome Me contro Te è stata quasi una scelta obbligata, all'inizio il loro canale YouTube era incentrato sulle sfide. Il film Me contro Te, al debutto al cinema ha battuto Checco Zalone, totalizzando più di un milione di euro solo nella prima giornata di programmazione.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un momento del film con Luì e Sofì

Eppure il tutto è nato un po' per caso, un po' per gioco, nulla di programmato. Quando raccontano come tutto è iniziato Luigi ricorda "Veniamo da un paesino della Sicilia dove a stento arriva la connessione a Internet" e Sofia parlando del loro primo video ricorda "Il primo video lo hanno visto, all'inizio, solo i nostri genitori".

Quando Sofia e Luigi hanno iniziato a caricare i loro vlog era il 2014, i due ragazzi raccontavano la loro vita, proponevano giochi ai loro giovani spettatori. Man mano il fenomeno è cresciuto e i due youtuber si sono adeguati ed hanno iniziato a proporre esperimenti di fisica, chimica, sfide tra i loro spettatori ispirate alla saga Maze Runner. I contenuti dei Me contro Te non sono mai volgari tanto che il Moige (Moige Movimento Italiano Genitori) li ha premiati perché il loro canale Youtube è educativo "e perché la visione dei loro filmati stimola la fantasia dei bambini". "Per noi è stato un onore", raccontano oggi le due star del web.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

Luì e Sofì hanno deciso di mettere il loro marchio su una linea di abbigliamento e una serie di giocattoli e un album di figurine. Il loro fantalibro 'Divertiti con Luì e Sofì' e andato a ruba nei negozi e negli store online (decine di migliaia di copie vendute in pochi giorni), a Palermo per la presentazione dell'Activity Book c'erano migliaia di bambini accompagnati dai genitori, ma tutti gli eventi a cui partecipano i me contro te sono presi d'assalto dai loro fans. Nel 2017 i due ragazzi sono stati chiamati da Disney Channel e approdano in televisione dove diventano i protagonisti della serie televisiva 'Like me' e del game show per bambini, il Disney Challenge Show - Me contro te.

Una piccola curiosità, i fan di Luì e Sofì sono orgogliosi membri del "team trote", un nome nato per caso, il loro canale Instagram era "mecontrote", e da qui è nato il nome trote che i due vulcanici youtuber hanno deciso di tenere per i loro piccoli amici.