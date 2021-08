Me contro Te, Luì e Sofì raccontano il loro incontro e il primo bacio: "Era vestito male"

Grazie a Il mistero della scuola incantata, i Me contro Te sono le star italiane del momento. In occasione della loro partecipazione all'ultima puntata di Verissimo di circa tre mesi fa, Luì e Sofì hanno raccontato al pubblico il loro incontro e il primo bacio.

Fidanzati da ben nove anni, Sofia Scalia e Luigi Calagna hanno deciso di esporsi al pubblico e raccontare la loro storia privata. Sofì ha dichiarato: "Ci siamo incontrati nel 2012 a casa di mio cugino. La prima volta che l'ho visto ho pensato che fosse carino e dolce. Era vestito malissimo, di verde e arancione. Il 26 dicembre è stato l'inizio della nostra storia d'amore con il primo bacio. E' una storia bellissima. Noi ci divertiamo un sacco insieme. Siamo molti fortunati a fare tutte le cose insieme, perché possiamo condividere tante esperienze".

Luì e Sofì si sono sbilanciati e hanno commentato anche l'idea di un eventuale matrimonio. A rispondere alla domanda di Silvia Toffanin è toccato sempre a Sofì: "Speriamo presto. Al momento c'è una situazione un po' particolare. Non penso che si possano organizzare neanche le feste. Non so. La proposta non è arrivata, ma magari un giorno potresti farla...". A questo proposito è, finalmente, intervenuto anche Luì, che ha detto: "L'intenzione c'è! Ma non adesso. Abbiamo tante cose da fare! Sicuramente sarà una delle nostre più grandi avventure. Però c'è ancora il Signor S, dobbiamo un attimo capire, c'è Perfidia".

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia e Luigi Calagna in una scena

Lo scorso week-end, Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata ha fatto registrare incassi record al box-office italiano. Emozionati all'idea dei super incassi, i Me contro Te hanno anche preso in considerazione la possibilità di dare vita a un sequel del loro film.