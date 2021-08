Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata, incasso super al box office

Nel suo primo giorno di uscita nelle sale, Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata ha registrato un incasso da urlo al box office. Il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Sofì e Luì, punta così a replicare gli incredibili numeri del loro primo film, La vendetta del Signor S, che nel 2020 raccolse quasi dieci milioni di euro.

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 agosto, al cinema è uscito Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata. Considerato il successo ottenuto dal primo lungometraggio dei due youtuber, le aspettative per questo nuovo lavoro erano di certo alte ma, stando ai dati emersi nelle ultime ore, l'incasso registrato al botteghino ha superato anche la previsione più rosea.

Nella giornata d'esordio nelle sale, infatti, Il Mistero della scuola incantata ha registrato 125.592 presenze, per un totale di 811.314 euro incassati. Per intenderci, il nuovo capitolo di Fast and Furious è uscito nello stesso giorno ed ha incassato 362.353 euro, seppure in questo caso bisognerebbe considerare anche il periodo in cui il film è stato disponibile in anteprima nei multisala. Un risultato incredibile, se pensiamo agli incassi medi del mese di agosto ed il periodo storico che stiamo affrontando.

Di seguito la sinossi di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata: Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova "magica" avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi. Si tratta di una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.