Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata: "Un sequel? Vedremo se avrà successo"

Luigi Calagna e Sofia Scalia non escludono un sequel de Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata: Luì e Sofì, questo il nome d'arte dei due ragazzi vogliono aspettare il responso del botteghino, prima di prendere una decisione.

Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata è appena uscito nelle sale ma giorni fa si è già parlato di un sequel: Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, aspettano di sapere se il film avrà lo stesso successo della loro prima pellicola, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, uscito nel gennaio 2020, ha incassato 9.5 milioni di euro.

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia e Luigi Calagna in una scena

Sono giovanissimi ma già sono due star del web e ormai anche del cinema italiano, i loro fans li conoscono come Luì e Sofì ma i loro nomi all'anagrafe sono Sofia Scalia e Luigi Calagna, i due ragazzi, fidanzati nella vita reale, sono usciti al cinema con la loro seconda pellicola, Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, un lungometraggio, che per loro stessa ammissione, si ispira alle più famose saghe fantasy degli ultimi tempi.

Poche settimane fa Sofia e Luigi sono stati ospiti del Giffoni Film Festival nella sezione #Giffoni50Plus. I due ragazzi hanno presentato il trailer del film uscito ieri nelle sale e parlato con la stampa di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata e del loro futuro cinematografico.

"Rispetto al primo film, abbiamo voluto aggiungere, più avventura, effetti entrare un po' di più nel linguaggio del cinema" ha spiegato Sofia. La loro seconda pellicola potrebbe essere l'inizio di una saga, ma i ragazzi aspettano il responso del pubblico "abbiamo aperto una porta su un'avventura in un mondo magico, che speriamo di poter continuare... vedremo dopo la reazione del pubblico", ha rivelato Luigi che conferma che oltre al maghetto di Hogwart si sono ispirati anche a "Il Signore degli anelli e Scooby doo, il nostro humour, secondo me è molto simile a quello del cartoon" ha aggiunto Sofia.

I fans del duo possono stare comunque tranquilli, il film nella prima giornata di proiezione ha incassato 811.314 euro nel suo pari a 125.592 presenze: il sequel di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata è sempre più vicino.

Il canale YouTube dei Me contro Te ha un target di bambini tra i cinque e i dieci anni e conta quasi 6 milioni di iscritti. Durante l'emergenza sanitaria, Luì e Sofì hanno aiutato i loro piccoli fan ad essere più sereni "un periodo strano per tutti, con i nostri video pensiamo di aver regalato ai bambini, un po' di quotidianità e normalità, oltre ad averli fatti divertire", ha detto Sofia. I due ragazzi sperano di poter essere in futuro alla guida di un loro programma su una rete generalista "ad oggi però non è arrivata un'offerta che ci rispecchiasse, ci sono stati anche proposti ruoli o cameo in commedie di altri autori, ma interpretare altri personaggi in questo momento è fuori dal nostro radar", ha aggiunto la giovane youtuber.