Me contro Te, Insieme: video e testo della canzone dal film

I Me contro Te hanno tutte le ragioni di cantare con i loro fan, tutti Insieme: questo è il titolo della canzone che chiude il film Me contro Te il Film - La vendetta del Signor S, di cui è uscito il video ufficiale (che potete vedere qui sopra). Nel brano si parla di amicizia, ma soprattutto della forza di essere insieme, seppur diversi, una forza che può aiutare a superare i problemi e che può portare davvero ovunque.

Le due star del film, Luì e Sofì sono i protagonisti di Me contro Te il Film - La vendetta del Signor S il film che celebra il loro successo di youtuber, ma soprattutto il film attualmente ai primi posti della classifica dei film più visti: all'esordio ha "rubato" il primo posto a Checco Zalone.

Di seguito il testo di Insieme dei Me contro te.

Non ti serve un'auto veloce

se vuoi superare i problemi

a volte basta soltanto avere accanto amici sinceri

a volte è dura lo so oh oh

ma so che insieme si può oh oh

perché se ti va possiamo fare a metà anche del poco che ho

E se avrai bisogno

sai che correrò da te in un secondo

e potrei fare a piedi tutto il mondo

che in fondo non ci servono parole

Allora prendimi per mano

chiudi tutto e andiamo via

tanto in ogni posto se ci sei tu è come casa mia

anche nella cattiva sorte sarò in buona compagnia

allora prendimi per mano che da soli si va più veloce

ma insieme si va più lontano eh oh

ma insieme si va più lontano eh oh

Sai che non ti serve uno shuttle

se vuoi trovare il tuo spazio

affronta quel viaggio ascoltando i consigli di quel vecchio saggio

siamo diversi lo so

ma insieme siamo uno show

sai che ci sarò pure da Ko e che non ti dirò mai di no

E se avrai bisogno

sai che correrò da te in un secondo

e potrei fare a piedi tutto il mondo

che in fondo non ci servono parole

Allora prendimi per mano

chiudi tutto e andiamo via

tanto in ogni posto se ci sei tu è come casa mia

anche nella cattiva sorte sarò in buona compagnia

allora prendimi per mano che da soli si va più veloce

ma insieme si va più lontano eh oh eh oh

ma insieme si va più lontano eh oh eh oh

E sai che c'è

che quando sono con te posso volare anche se non sono su un jet

e voglio guardare il cielo perché

son stufo di guardare il cell (pronto)

e come per magia ci siamo, non me lo aspettavo

perché da soli si va più veloce

ma insieme si va più lontano eh oh

ma insieme si va più lontano eh oh

ma insieme si va più lontano eh oh

ma insieme si va più lontano eh oh.