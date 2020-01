Me contro te fanno fuori Checco Zalone al box office: un milione per Sofì e Luì

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

Altro che Me contro te: sono Sofì e Luì contro Checco Zalone, e al loro debutto in sala sono proprio i due youtuber amatissimi dai bambini a conquistare il boxoffice e il primo posto in classifica, con più di un milione e 100mila euro. Tolo Tolo scivola quindi al secondo posto con un incasso complessivo di più di 42 milioni di euro.

Doppia sfida quindi, per Sofì e Luì - al secolo Sofia Scalia e Luigi Calagna - che sullo schermo si ritrovano a fronteggiare il misterioso e malvagio Signor S. determinato a diventare padrone del mondo, mentre in sala se la sono vista con Checco Zalone, e non era semplice vincere la sfida, anche se Tolo Tolo ormai è alla sua terza settimana di programmazione. Vedremo come andrà nei prossimi giorni per Me contro Te il film - la vendetta del signor S., se si confermerà un successo solido o "di passaggio".

Dopo Tolo tolo, in classifica troviamo Piccole donne, Hammamet e Richard Jewell (l'ultimo lavoro di Clint Eastwood) e Jojo Rabbit. Il dramma strappalacrime 18 regali resta saldo al settimo posto e dal sequel di Jumanji e La dea fortuna, in classifica ormai da Natale.

Prima del debutto ufficiale al cinema, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S era stato lanciato con diverse anteprime che avevano anticipato il successo del film e della coppia Sofì e Luì.