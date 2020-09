Me contro Te il film - il mistero della scuola incantata: la data di uscita al cinema è ufficiale

Me contro Te il film - il mistero della scuola incantata ha finalmente una data di uscita: il 1 gennaio 2021 il secondo film di Luì e Sofì, i popolarissimi Me contro Te arriverà al cinema (ci auguriamo senza imprevisti di sorta). Lo hanno annunciato i due youtuber certi di fare una sorpresa gradita ai loro fan che si apprestano a tornare a scuola (anche in questo caso, speriamo senza imprevisti.)

"Per augurarvi un buon rientro a scuola abbiamo pensato di farvi questa sorpresa, vi abbiamo svelato la data di uscita del nostro secondo film con una foto esclusiva in anteprima solo per voi scattata sul set" - hanno detto i Me contro Te - "Sarà un film pieno di divertimento, avventura, mistero, colpi di scena e... MAGIA! Siete curiosi???? Noi non vediamo l'ora che lo vediate!!!"

Nelle scorse settimane sono stati svelati trailer e trama di Me contro Te il film - il mistero della scuola incantata, che è ambientata in una scuola che sta per riaprire dopo molti anni, con Luì e Sofì ospiti d'eccezione della festa d'inaugurazione insieme al loro amico Pongo. I due però dovranno prepararsi ad affrontare una minaccia oscura, quella del malefico Signor S, che anche stavolta ha dei piani malevoli. Ci riusciranno? Lo scopriremo il prossimo Capodanno.

Con il loro primo film - a proposito, potete vedere Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S in streaming su Infinity Premiere - che ha avuto un successo strepitoso (e la fortuna di uscire al cinema quando tutto era ancora relativamente tranquillo) i Me contro Te hanno conquistato i botteghini. Una scommessa vinta, dopo la popolarità conquistata su Youtube con i loro video presso i bambini e i tantissimi gadget a tema Me contro Te, che sono richiestissimi, dagli slime agli articoli per la scuola e gli zaini.