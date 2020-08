Me contro te, il nuovo film è Il mistero della scuola incantata: trailer e trama

Al via le riprese del nuovo film Me contro Te - Il Mistero della Scuola Incantata: ecco Luì e Sofì nel primo trailer e la trama del film, ricca di misteri e divertimento.

Da Warner Bros. Italia arriva l'annuncio del nuovo film Me contro Te - Il Mistero della Scuola Incantata, diretto da Gianluca Leuzzi con protagonisti Luì e Sofì dei Me Contro Te. Le riprese del film iniziano oggi a Roma e dureranno circa cinque settimane. Luì e Sofì hanno dato per primi la notizia ai loro piccoli fan, rilasciando sui loro profili social il teaser trailer del nuovo film in anteprima assoluta che potete vedere qui sotto.

La trama di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata si svolge in una bellissima scuola che sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione e ad attenderli lì c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova "magica" avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa.

Il primo film dei Me contro te il film - la vendetta del signor S è uscito all'inizio del 2020 e ha avuto un successo strepitoso (e la fortuna di uscire in sala quando tutto era ancora relativamente tranquillo...). Ma chi sono i Me contro Te? Sono due youtuber che hanno conquistato i più piccoli con i loro video e che sono fidanzati nella vita reale. Nelle ultime settimane si erano diffuse delle voci secondo le quali Sofia e Luigi si erano lasciati, voci che i diretti interessati hanno prontamente smentito.