Me contro Te il film conquista il boxoffice con un incasso di 5,6 milioni di euro

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S ha incassato 5.6 milioni di euro nei primi tre giorni di programmazione: 'un risultato straordinario' per Warner Bros. Entertainment Italia.

Me contro Te ha conquistato il boxoffice con un incasso di 5.6 milioni di euro nei primi giorni di programmazione al cinema. Si tratta di "un risultato straordinario" per Barbara Salabè, Presidente di Warner Bros. Entertainment Italia e "una pietra miliare nell'incontro tra il web e il cinema: Luì e Sofì hanno saputo tradurre il linguaggio YouTube in un coinvolgente racconto cinematografico portando tutti i loro giovanissimi fan nelle sale. Siamo orgogliosi di aver creduto nella forza del loro progetto creativo."

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un momento del film con Luì e Sofì

Me Contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, nelle sale da Venerdì 17 Gennaio, ha infatti incassato 5,6 Milioni di euro nei sui primi giorni di programmazione, attestandosi sempre al primo posto della classifica italiana, distribuito in 600 copie, con una media copia pari a quasi 10.000 €. Già domenica 12 Gennaio, le anteprime a pagamento del film, presenziate dagli stessi Me contro Te, avevano registrato il tutto esaurito in 2 città, Roma e Milano, per un totale di 4 cinema, ben 12 sale e oltre 4.000 spettatori coinvolti.

Lo scorso weekend poi, da venerdì 17 a domenica 19 Gennaio, Luì e Sofì, alias i Me contro Te, hanno accompagnato l'esordio al cinema del film, salutando il giovanissimo pubblico in sala (il Team Trote - questo il nome dei loro piccoli fan) in tutta Italia. Milano, Brescia, Bergamo, e le città e le province di Bari e Napoli per un totale di 18 sale e quasi 8.000 spettatori.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia - questo il vero nome di Luì e Sofì - e diretto da Gianluca Leuzzi, Me Contro Te Il Film - La vendetta del Signor S è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Il film è distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures.