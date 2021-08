Me contro Te annunciano il terzo film: titolo e data di uscita

I Me contro Te, in vetta al box office italiano con Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, hanno annunciato il titolo e la data di uscita del loro terzo film.

Ha già un titolo - Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo - e una data di uscita, il 1° gennaio 2022, il terzo film dei Me contro Te, campioni del box office italiano in queste settimane estive con la loro seconda fatica cinematografica.

Luì e Sofì (il duo siciliano composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia) hanno infatti travolto addirittura la concorrenza di Fast & Furious 9 - The Fast Saga al botteghino: Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, secondo film dei Me Contro Te, amatissimi dai bambini, ha incassato infatti 2.300.000 € nei primi cinque giorni di programmazione, facendo registrare il miglior risultato in assoluto nel weekend di apertura dell'ultimo anno e mezzo.

Un successo che si affianca a quello ottenuto, a inizio 2020, con Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, primo lavoro cinematografico di Luì e Sofì, che aveva incassato quasi 10 milioni di euro, e che fa ben sperare per il futuro.

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia e Luigi Calagna in una sequenza

E sono stati gli stessi Me contro Te, commentando lo straordinario esordio al cinema de Il Mistero della Scuola Incantata, ad anticipare l'arrivo del nuovo lavoro: "E' difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l'entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall'uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l'affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finalmente vedere il film al cinema e non hanno mancato l'appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande. Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, 'Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo', una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1 Gennaio 2022".

Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te, sarà diretto ancora da Gianluca Leuzzi e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures. dal giorno di Capodanno 2022.