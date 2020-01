Me contro Te a Sanremo 2020: Luì e Sofì tra gli ospiti?

Luì e Sofì, i due protagonisti del film Me contro Te ospiti a Sanremo 2020: questa è un'indiscrezione di Blogo che non è stata confermata ufficialmente, ma indubbiamente farebbe felici i giovanissimi fan che seguono i due Youtuber e che questa settimana hanno contribuito al successo del loro primo film.

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020 confermati nelle ultime settimane risultano Massimo Ranieri, Roberto Benigni, Dua Lipa, Mika, Lewis Capaldi senza poi escludere quei personaggi che faranno parte del cast fisso del Festival, come Tiziano Ferro e Monica Bellucci. Abbiamo già spiegato chi sono Luì e Sofì, e dopo il debutto del loro film Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S al cinema, siamo certi che a Sanremo non saranno accolti come due sconosciuti, visto che al suo esordio Me contro Te ha battuto Checco Zalone al boxoffice!

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

Mentre Luì e Sofì si godono il successo del film - che poi è solo l'ultimo di una serie di successi, come youtuber seguitissimi dai bambini, che hanno pubblicato libri e firmato una linea di gadget, il direttore artistico di Sanremo 2020 è un po' in difficoltà a causa di alcune dichiarazioni un po' infelici durante e dopo la conferenza stampa di presentazione del Festival. Chissà che Luì e Sofì non gli portino fortuna (di sicuro, se saranno confermati come ospiti, porteranno ascolti) a prescindere da dove saranno collocati, davanti, dietro o accanto al conduttore.