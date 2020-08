Agents of SHIELD, quella storyline che i Marvel Studios non hanno permesso

Lo show ABC Agents of S.H.I.E.L.D. aveva provato a inserire un determinato elemento del lore Marveliano, ma i Marvel Studios hanno esercitato potere di veto in merito. Di cosa si tratterà mai?

Agents of S.H.I.E.L.D. è giunto al termine dopo 7 stagioni, lasciando i fan Marvel orfani di serie tv live-action a tema (almeno fino all'arrivo di Helstrom e dei nuovi originali Disney).

Nel corso degli anni si sono susseguite numerose storyline, portando il Team Coulson quasi in ogni angolo (e epoca) dell'Universo Marvel. Ma per tante idee utilizzate, ce ne sono altrettante scartate, e una in particolare avrebbe incontrato lo sfavore dei Marvel Studios.

Attenzione: da qui in poi saranno presenti spoiler sul series finale dello show, se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non continuare nella lettura.

Come sapranno i fan Marvel di lunga data, esiste una controparte spaziale dello S.H.I.E.L.D. chiamata S.W.O.R.D. (Sentient World Observation Response Department) le minacce extra-terrestri) che si occupa, lo avrete intuito, di affrontare le minacce extra-terrestri che possono mettere a rischio la Terra.

Nella serie di ABC, possiamo dire che lo stesso S.H.I.E.L.D. si è preso carico di questa responsabilità finora, ma il series finale potrebbe aver fatto pensare alla formazione di questa divisione con Daisy (Chloe Bennet), Sousa (Enver Gjokaj) e Kora Dianne Doan) in giro per lo spazio nel ruolo di "Ambasciatori Stellari" come ama dire Sousa.

Sfortunatamente per chi ci sperava - o sperava in possibile spin-off Agents of S.W.O.R.D. - sembra che i Marvel Studios abbiano avuto altri piani per lo S.W.O.R.D., e che sia così da diverso tempo.

"Abbiamo provato a inserire lo S.W.O.R.D. in precedenza nella serie, ma Marvel Studios non ci ha dato il via libera" ha spiegato a TV Line il produttore esecutivo dello show Jeffrey Bell (Agents of S:H.I.E.L.D., come tutte le serie Marvel prodotte finora, era frutto della divisione televisiva della Marvel, Marvel TV, separata dai Marvel Studios).

E considerata anche la presenza (confermata) dell'organizzazione in Captain Marvel, e il fatto che dovrebbe svolgere un ruolo non da poco anche nella serie tv WandaVision, capiamo ora il perché del "No" dall'alto per il suo utilizzo nella serie.

A questo punto, dunque, non resta che vedere come verrà sviluppata in futuro questa storyline.