Mayor of Kingstown 4: svelata la data del ritorno della serie con Jeremy Renner sugli schermi di Paramount+

La serie Mayor of Kingstown, con star Jeremy Renner, tornerà prossimamente sugli schermi con gli episodi della stagione 4 e Paramount+ ne ha ora annunciato la data di uscita. I fan dovranno infatti segnare nei calendari la data del 26 ottobre e, nell'attesa, possono vedere le prime foto tratte dalle puntate inedite.
Cosa racconterà la stagione 4 della serie
La serie Mayor of Kingstown segue la famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, Michigan, dove il business dell'incarcerazione è l'unica industria fiorente. Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e dell'ineguaglianza, la serie offre uno sguardo crudo sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha né l'uno né l'altro.
Nel quarto capitolo della storia di Mike, il personaggio interpretato da Jeremy Renner, si racconterà quello che accade quando il suo controllo su Kingstown viene minacciato da nuove persone pronte a entrare in competizione per riempire il vuoto lasciato dopo quanto accaduto con i russi. Il protagonista dovrà quindi confrontarsi con una guerra tra gang e cercare di evitare che la lotta per il potere travolga la città.
Le persone che ama, inoltre, saranno in pericolo come mai prima d'ora, e Mike sarà costretto a fare i conti con chi arriverà per occuparsi della direzione del carcere, il tutto mentre deve tenere a bada i demoni del suo passato.
Il cast di Mayor of Kingstown
Tra gli interpreti della serie ci saranno anche Edie Falco, Lennie James, Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley e Nishi Munshi.
La serie Mayor of Kingstown è stata co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, che in una nostra intervista aveva descritto il progetto come "Una serie crime che parla di famiglia".
Nel team della produzione ci sono anche Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Christoph Schrewe, Wendy Riss, Evan Perazzo e Keith Cox.
La serie originale è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.