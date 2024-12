Jeremy Renner torna a parlare dell'incidente con lo spazzaneve: "Fottiti Iron Man, sono Titanium Man!"

Jeremy Renner sta ultimando la stesura del suo libro sulle lezioni apprese dopo l'incidente quasi mortale con lo spazzaneve, come ha rivelato lui stesso al Red Sea Film Festival di scena in Arabia Saudita.

"A gennaio saranno due anni e sono molto orgoglioso di aver superato questa grande avversità nella mia vita", ha detto Renner a proposito dell'incidente in cui è stato schiacciato dal suo stesso spazzaneve il giorno di Capodanno del 2023 nei pressi della sua casa in Nevada.

"Sarò per sempre grato per tutto l'amore e il sostegno che ho ricevuto dalle persone di tutto il mondo, che non sapevo esistessero, e che mi hanno spinto a migliorare. È l'unica cosa che mi definisce davvero nella mia vita a questo punto", ha continuato.

Hawkeye: Jeremy Renner in un'immagine della serie

Renner ha continuato a parlare delle conseguenze dell'incidente con molto autoironia: "Non la vedo come una limitazione, anche se sono al 25% di titanio, quindi al diavolo Iron Man, sono Titanium Man... Sto scrivendo un libro su questo argomento. Durante tutto il viaggio fin qui ho fatto l'editing finale, quindi è tutto fresco nella mia mente, perché molte volte cerco di allontanarlo".

"Ci sono così tanti doni meravigliosi che derivano dall'essere messi alla prova fino ai limiti della morte, perché io sono morto e sono tornato, e sono tornato per una ragione. Non ha niente a che fare con me, se fosse stata una mia scelta, avrei preferito rimanere, ma sono tornato e sono felice di essere tornato. Le libertà e i doni che mi sono stati concessi a causa delle grandi prove, come lo schiacciamento di 38 ossa, l'uscita di un occhio, le cose terribili che accadono in un infortunio di questo genere. Questo non dice nulla alla fine, lo vedo ora che ne sto uscendo".

Renner è tra le star che quest'anno partecipano al Red Sea Film Festival nella città portuale di Gedda, insieme a Michael Mann, Michael Douglas, Michelle Yeoh, Catherine Zeta-Jones, Eva Longoria, Andrew Garfield, Cynthia Erivo e Sarah Jessica Parker.