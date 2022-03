Mayans M.C.: la guerra è imminente nel teaser della stagione 4

Dire che la guerra è imminente nella quarta stagione di Mayans M.C. sarebbe un eufemismo: è già iniziato. Deadline offre un primo sguardo a ciò che accadrà quando i Mayans si scontrano con i SAMCRO di Sons of Anarchy nel teaser trailer.

Accompagnato dalla cover di Off with Their Heads, nella versione cantata dai Van Ghoste, il teaser della serie FX mostra uomini di entrambe le fazioni che si preparano rabbiosamente a difendere le loro famiglie sul campo di battaglia. Da un lato troviamo i fratelli Reyes, EZ (JD Pardo) ed Angel (Clayton Cardenas), alla guida del team, affiancati dai loro fedeli fratelli Gilly (Vincent "Rocco" Vargas), Hank (Frankie Loyal) e Creeper (Joseph Lucero). Ma per vincere, avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Nel finale della terza stagione, i destini di Bishop (Michael Irby) e Taza (Raoul Trujillo) sono in bilico dopo che uno sparo è stato esploso in una stanza dove si presume sia presente solo la coppia. Taza ha commesso un peccato imperdonabile agli occhi del club e, per nasconderlo, ha esposto i suoi fratelli a ritorsioni. Quindi è giusto che Taza e Bishop - come si vede nella clip - siano al centro dell'azione nella stagione 4.

Parlando di peccati imperdonabili, Coco (Richard Cabral) si è perso a causa della dipendenza ed è stato espulso dal club. Grazie alla sua migliore amica Gilly, la vita di Coco è stata risparmiata e ha vissuto un altro giorno per danneggiare i Reapers.

Dal lato dei Sons of Anarchy, le immagini sembrano intenzionalmente vaghe, ma a quanto possiamo vedere sembra che Happy (David LaBrava) potrebbe avere un ruolo in questo scontro tra titani.

J.D. Pardo su Mayans: "Charlie Hunnam? Faccio molti squat per avere il sedere come il suo"

C'è anche un momento sbalorditivo con EZ che litiga con uno di Charming che, da dietro, assomiglia stranamente a Jax Teller (Charlie Hunnam). Ma a meno che la guerra non stia finendo nel sogno di qualcuno o nelle profondità dell'aldilà, una buona ipotesi sarebbe che stia combattendo Rane Quinn (Rusty Coones).

Per il momento è assente dalla mischia Marcus Alvarez (Emilio Rivera), che essendo slegato dai due team potrebbe scegliere da quale parte schierarsi. Potrebbe ancora svolgere un ruolo fondamentale nella mediazione della pace, ma questo lo scopriremo prossimamente.