Matthew Perry ringrazia Jennifer Aniston: "Mi è stata vicina mentre lottavo con la dipendenza"

Matthew Perry ha ringraziato pubblicamente Jennifer Aniston per averlo aiutato a superare la dipendenza da alcool che lo ha attanagliato negli anni di Friends.

Matthew Perry ha recentemente rivelato che la sua ex co-protagonista di Friends, Jennifer Aniston, lo ha aiutato durante la sua passata battaglia contro la dipendenza da alcol e droghe. Nel trailer di un'intervista con Diane Sawyer di ABC News, la star dello show ha ammesso di aver vissuto un "momento spaventoso" quando l'attrice gli confessò che tutti sapevano del suo alcolismo.

Perry ha detto di provare gratitudine nei confronti della Aniston, prima di ricordare il fatidico giorno: "Jenny mi disse: 'Sappiamo che bevi'. Immaginate quanto sia stato spaventoso quel momento. Lei è stata quella che mi ha teso di più la mano. Le sono davvero grato per questo".

L'attore ha raccontato alla Sawyer che nel momento più buio della sua dipendenza era arrivato ad assumere "55 Vicodin al giorno", oltre a metadone, Xanax e un litro di vodka: "All'epoca avrei dovuto essere l'orgoglio di tutti e invece ero in una stanza buia, completamente solo, e incontravo soltanto spacciatori di droga".

Prima di rivelare di essere quasi morto nel 2018 dopo che il suo colon è scoppiato per un uso eccessivo di oppiacei, Matthew Perry ha rivelato di aver deciso di voler aiutare le persone che lottano contro la dipendenza: "Quella notte, me compreso, 5 persone furono attaccate ad una macchina per l'Ossigenazione Extracorporea a Membrana. Le altre quattro sono morte e io sono sopravvissuto. Quindi la grande domanda è perché? Perché io? Ci deve essere un qualche tipo di ragione."